基本工資連8漲！調幅4.05%、月薪破27K　239萬名勞工受惠

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勞動部進一步說明，本次會議，勞資委員都認同邊際勞工的權益保障，今年應該調漲基本工資。勞方委員認為，核心物價及重要民生物資的價格漲幅，應反映在基本工資的調幅上，經濟成長的果實是勞資雙方共同努力而來，也應適度與勞工分享。
資方代表則表達，未來景氣並不如預期樂觀，製造業外銷訂單不佳，服務業景氣雖然回暖，但面臨缺工問題，基本工資的漲幅應在合理範圍。
學者代表認為基本工資目的在維持勞工基本生活所需之實質購買力，重要民生物資漲幅對基層勞工帶來相當程度的影響，應為特別考量。
會中，經濟部及勞動部亦分享政府對於產業受景氣因素及缺工問題影響的協助措施，會運用更多的資源來照顧企業。經兩階段充分交換意見，綜合考量消費者物價指數年增率、17項重要民生物資年增率、經濟成長率及整體經濟情勢，獲致本次會議結論。
勞動部指出，本次每月基本工資調升至27,470元後，估約有179萬名勞工受惠；至於每小時基本工資調升至183元，估約有60萬名勞工受惠。
勞動部強調，在蔡英文總統的8年任期內，連同本次會議結論，基本工資月薪將有8次調整，由上任前的20,008元提升到27,470元，總調幅約37.3%；時薪調整9次，由120元提升到183元，總調幅為52.5%，持續落實照顧基層勞工的承諾，並達成年年調升基本工資的目標。
勞動部說，政府感謝勞工團體願意體諒產業確實有受到景氣差異的衝擊，也感謝雇主團體願意與勞工共享經濟成長的果實，照顧基層勞工的基本生活，更呼籲雇主適度為所有員工加薪，以利留才。