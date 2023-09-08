被列為新北市政府七大寇黑名單　新北綠議員轟重返威權時期

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新北市議會民進黨團副召張維倩批評，這種威權式的手段嚴重損害了市政運作與市民的權力，怒斥侯友宜自己去選總統，荒廢市政，還要反過頭鬥爭新北市認真服務的議員，真是沒有下限。黨團幹事長卓冠廷也說到，市府如果對特定議員的會勘不出席，藉由這樣的手段逼迫議員閉上嘴巴，不僅影響了議員履行職責的權利，也踐踏民主、踐踏民意。
新北市議會民進黨團林秉宥表示，市府「獨步全台」列出議員7大黑名單，不出席會勘、限制議員的資料取得權利，直諷如果不是侯友宜落跑選總統，全台灣也見識不到如此「好好做代誌」的市長侯友宜。
近期也數次因故被取消地方會勘的新北市議員黃淑君也提到，市府可以不出席地方會勘，但是市民有眼睛知道誰真的在做事情，議員是代議士，反應的都是人民所遇到的問題及地方建設需求，強調不管市府是不是要打壓議員，但議員還是會無所畏懼的發聲，和人民站在一起。
近日也辦地方會勘同樣等不到公務人員的新北市議員張錦豪也在臉書發文自嘲見識到當寇的待遇，指出跟立法委員賴品妤辦理的地方會勘，市府擺明不派員出席也不溝通，兩個會勘全部臨時請假，全部都不演了，完全不配合，直言基層公務員是無辜的，新北市府18樓市長室才是要求執行的決策單位。
針對新北市議會民進黨團發布新聞稿怒斥市府「七大寇」黑名單，新北市政府強調市府團隊上上下下都站在民眾的立場，為市民打拚建設、解決問題，各局處都尊重議員職權，並且依循議會共識決依法行政，府會長年以來都擁有良好溝通與合作關係，籲請有心人士放下政治鬥爭，共同努力推動新北市發展。