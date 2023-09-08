名家論壇》韋安／一定會贏！侯友宜哪來的「自信」和「力量」？

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一、二個月前，當侯的支持度在最低谷時，不僅藍營支持者焦慮，黨內挺侯同志，也對其選情感到悲觀擔憂。那時候，侯反而會安慰大家「不要緊張」，「一切都會好的」。並顯現出堅定的信心和意志，自己一定能取得最後的勝利。
侯友宜哪來這樣臨危不亂的「自信」？又有何種「力量」讓他這樣的篤定？令外界十分好奇。
首先，應該來自侯的「直覺」。就算民調支持度在低潮，排名第三時，他從與基層民眾直接互動中，感受到的民意脈動。基層民眾對他的支持是熱情有感的，而非只是出於禮貌。對他的期待是真切的，而非空泛盲目。
侯友宜的政治風格和言行，讓他不可能有狂粉追捧。不過，他的務實理性和苦幹，「好好做事」由警界到政界，在各領域都做出一些顯著的政績，獲得不少基層民眾的認同和肯定。不管因選戰而起，有再多的批評、貶抑和抹黑，這些支持者仍堅定地支持侯，反而會同情這個「好好做事的人」。
侯也一直有自信，自己經得起檢驗和被比較。他的選戰策略，雖有局部調整，但主軸穩扎穩打，不搞虛招和花樣。按部就班提出重大路線方針，如兩岸和能源政策，以及推出具體貼近民意需求，並有可行性的政見。
其他人的選戰策略，重在「好好說話」製造話題和聲量，爭取民意。而侯的選戰模式，則不失他以往的務實和「好好做事」風格，一要取信於民，二要未來能具體地落實。侯希望人民對他的支持，是因為相信他會做什麼，以及期待他帶能給人民具體可預測未來。而非像其他參選人，用動聽或激進論述和言辭（常與行動脫離），來打動選民。
「一定要讓人民信任」，是侯打選戰的上位原則。無論對最易引發人民對立的兩岸關係政策方針，以及其它政見和政策，和自己對人民的承諾，贏得「人民信任」最重要。
而侯自認，他應該是最能被選民信任的侯選人，因為他言行始終一致，而且都說到做到。在信任的基礎上，才能被選民真的當成「可信任、可預測、可期待」的未來領導人。
那麼，侯這樣的「直覺」和觀察，準確嗎？
侯曾有過30年警察生涯，警察工作要和各式各樣的百姓密切接觸，能養成猶如「神經末梢」般的社會感知力。而侯更是刑警出身，在無數的辦案經驗中，偵防辨識真假訓練，又讓他的觀察和判斷力，倍加敏銳和準確。
侯可能體察到，當下的民心民意，最迫切的需求和期待是什麼？尤其是對兩岸和平的關注和焦慮。而他相信，以自己的經驗、智慧，可以實現和滿足人民的期待，絕不會讓人民失望。其他參選人，要麼本身就是問題的一部分；要麼只會圍著問題打轉，說的頭頭是道，但提不出解方。
侯向來力求「說得到，就要做得到」，凡事不打高空，務實踏實以「行動」來說服人。侯及團隊的擬定政策、政見，不以言辭和嘩眾取寵，來搏取聲量忽，而把是否有「可行性」，做為優先考量標準。
侯提出2024的重大政策方針，如兩岸關係方面，「接受符合中華民國憲法的九二共識，反對台獨，反對一國兩制」。在強化國防，軍事備戰止戰同時，也不排除尋求對等、尊嚴之下，兩岸以交流對話「降敵意、保和平」。並以「台海穩定、台灣安全、美日（國際）安心」，化被動為主動，創新闡述「區域和平觀」，讓國人放心，也令美日重要友邦安心。
而侯最近提出幾項內政政見，如調漲老農年金，特定族群聘用看護移工取消巴氏量表，老人健保費排富後政府全額補助等。一提出來，執政黨一邊辯解，一邊批評侯，但都趕快去調整和執行。
還沒有當選，侯的一些政見已「說到做到」兌現了。讓選民看到他務實穩健及實力，相信他若當選，一定比別人能夠兌現政見「好好做事」。「解決問題和會做事」是侯最強和獨一無二的優勢，這點，也是侯最強自信之一。
即使侯現在的民調不高，但只要他不放棄，誠懇謙卑地與人民對話，還是可以在未來4個月中，說服和取得選民的信任和支持。讓民眾看清、看懂，他雖然不擅長言辭上的自誇、自我吹噓，不懂網路創意技巧包裝宣傳自己，但他可以用「行動、政績，具可行性的政見」，證明自己有更好更強的「領袖素質和能力」。
深入中南部的基層之旅中，侯多次強調願意「用生命顧台灣（安全）」。在當警察時，侯曾無數次在槍林彈雨中，不顧生死地「捍衛國家，保護人民」。未曾想到，人生的下半場平頭甲子（65歲）之際，家、國陷入「兵兇戰危」之境。這位曾經的「鐵漢英雄」，仍願以全部生命，投入到這場全新的戰役。
侯友宜曾說，「人民才是我最大的靠山」。他期許和要求自己，永遠站在人民的一邊。知道人民在想什麼、要什麼？知道人民的痛苦和期待？能夠解決人民的問題，滿足百姓的期待，給予侯友宜鬥志和勇氣。推著侯顛簸負重前行，最大的「力量」來自於人民。
侯四十年來公務生涯，在充當過的不同角色上，他從沒有讓人失望過。且幾乎每個位子，都能做得好、做得多。現在侯要以過去夠硬的「履歷」和經歷為佐證，並以滿足百姓迫切需求，未來能可行落實的政見，來爭取人民的信任和支持，自己在更複雜艱巨的角色上，同樣會像以前那樣，「說到就會做到」。而且，侯要與時間賽跑，讓人民可以在2024之役中戰在他這一邊。
未來4個月裡，除了訪美之行，侯友宜要一次又一次走遍台灣各個角落，走入到基層和人群中，與百姓近距離的接觸交流。讓人們能看到、聽到他，這個以過去只在電視上看到過的傳奇人物，原來是和自己一樣樸實又平凡。但有著正直、誠懇和謙卑的心地。願意耐心傾聽，升斗小民的心聲。
感受得到侯有「是條漢子」的氣魄，讓人可以信任、有安全感。而與其他政治人最大的不同，他是一個有溫度的人，有著包容、關懷之心。他像鄰里鄉人般親切，不會高高在上，也是一般人眼中的「好人」。
對這樣一個非傳統政治人物，來自基層的「好人」和「自己人」，如果能夠引發「身份認同」的濃烈情感認同。有朝一日，民意說不定會像浪潮般地湧動而來，推擁著這個「以民為天」，又與民為伍「人民代表」一起來實現願望。
侯友宜從來不打，沒有把握和贏面的仗。既然，他說出有自信，一定會贏得2024最後的勝利，並安慰同志「一切都會好的」。他應該經過嚴謹推演和反復評估，不會是盲目樂觀地在「碰運氣」。韓國瑜曾用不到半年時間，創造出「韓流」。侯友宜在未來4個月裡，也不無可能，創造出一股不可小看的「侯風」。
「四面楚歌」內外交迫最壞的狀況，都撐過去了，沒有打倒侯友宜。鋪天蓋地的負面因素，幾乎已利空出盡，而有利的助力開始浮現，最近侯的民調，也有回穩上升趨勢。是不是「起風」的跡象，已經來了？
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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