中秋歡聚吃鍋 鼎王集團加碼「紅白鍋PK樂」賺好康

中秋節月圓人團圓，賞月烤肉吃月餅外，親朋好友聚餐敘舊也是人生至樂。鼎王餐飲集團迎接中秋節，旗下品牌「鼎王麻辣鍋」、「無老鍋」及「麻一點」，為歡慶中秋佳節推出好玩、好康優惠活動，讓民眾開心吃鍋之餘，更能玩遊戲賺好康！
記者金武鳯/台中報導
迎接中秋節，鼎王麻辣鍋與無老鍋於即日起至10月底，聯手推出「紅白鍋PK樂」優惠活動，凡是平日內用消費滿2500元，即可參加「紅白鍋PK樂」骰子遊戲，骰中紅鍋即送梅花豬肉乙份，骰中白鍋即享菊花飲品買一送一。消費者團聚用餐，加碼骰子遊戲試手氣，不僅能助興，還能吃鍋享肉多，涼飲解油膩！
另於去年開幕的鼎王餐飲集團新品牌「麻一點」，主打麻辣鍋與手搖飲結合，店內新潮裝潢及餐點，頗獲年輕族群喜愛！麻一點策劃的慶中秋活動更澎派，即日起至10月31日前，每晚5時起至10時，揪團7人內用，只要骰中6點，就送價值1500元的「巨無霸毛肚」，份量多到讓人瞠目結舌。
此外，為增添歡樂氣氛，「巨無霸毛肚」是搭配抬轎送餐，以及敲鑼打鼓超浮誇方式出餐，絕對是中秋聚會全場最吸睛焦點！好康再加碼，平日內用消費滿2000元，可玩翻牌遊戲加贈海陸餐！有機會獲得招牌菜「麻辣鮭魚頭」免費招待、或安格斯背肩雪花牛、梅花豬肉加購價5折優惠，好康多多，歡迎相揪來試手氣。