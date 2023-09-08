被王鴻薇指拿基泰政治獻金　王閔生斥轉移焦點「淡化監督不周」

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對此，王閔生下午在臉書指出，王鴻薇說法明顯在轉移焦點，政治獻金是公開資訊，沒有敢不敢認的問題，重點在於自身選區發生重大公共安全事件，王鴻薇有沒有善盡職責、協助住戶解決問題？
王閔生提到，據監察院政治獻金公開查閱平台，基泰建設於111年首次進行政治獻金捐獻，去年他競選議員連任，是首次收到基泰建設政治獻金捐獻，也都依法公開申報，民眾可以網路平台查閱，資訊都是公開透明，何來不認的問題？「看到王鴻薇，在自身選區發生重大公安事件當下，仍想操作輿論，轉移大家關注的焦點，我深感遺憾」。
王閔生強調，他連任三屆議員，為民眾處理了非常多的鄰損案件，每次都確實要求建商、室內裝修業者須善盡修復的責任、確保鄰損建物的結構安全、保證陳情方的生活品質；此外，之前他也在議會質詢時，要求台北市建管處就信義天坑一案，將地下室開挖的項目，一併列入後續抽查範圍，也要求市府要精進公共工程鄰損案件處理程序，減少鄰損通報漏案的狀況。
「政治獻金一事，無論藍綠、立場如何，這都能攤在陽光下檢視！」王閔生說，遺憾王鴻薇面對選區的重大公安事件，仍不忘轉移焦點、試圖淡化監督不周的事實，「我想問：究竟在地民意代表王鴻薇，有沒有收到住戶的陳情？有沒有協助住戶？有沒有替住戶發聲？有沒有去檢討台北市政府？」
王閔生提到，住戶從動工那刻，長達8個月向市府陳情，只換來一張「無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」的公文，「這件案子，市府、建商及營造廠難辭其咎，後續我也會持續追蹤，跨區監督，但身為民意代表的王鴻薇，您都沒有責任嗎？」
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