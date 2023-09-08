《未來少女》錄影完美收關！黑曜精靈人氣飆高　聚餐狂遇粉絲合照

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最美星二代的紫嫣則感性地說，「我當時告訴自己，『要戰鬥了，不可以再哭，不能這麼脆弱！』」不過節目錄製到一半時，她意識到這是會被留下反覆觀看的舞台，「所以越往後，越想要爭取上台的機會，也會想要在上台的時候，做得更好。」
第一次參加大型節目的雨璇笑說，面對這麼大的舞台、那麼多鏡頭，真的超緊張，回憶一開始演出時，自己比較沒那麼放得開，事後還會親自到Dcard、YT上看留言，一度走心崩潰大哭，「但我覺得這也是很好的反應，我就開始消化留言自我調整，不見得是壞事。」如今各方面都有明顯進步，現在的雨璇已經不會那麼緊張，網友也好像不太罵她了。
力安說，自己很容易在台上嗨過頭，但經過這次比賽，更知道如何從容面對舞台、鏡頭，每次接觸到不同表演方式，更加認識自己，對於比賽勝負她反而看開了。Emma也表示，第一次以女團身分上台，學到很多，在比賽期間，父母也會跟著她一起看練習影片，仔細告訴她「幾分幾秒」可以改進，她覺得父母是支持她很大的動力。
節目播出至今，「黑曜精靈」已累積不少粉絲，走在路上都會被認出，像是采婕、力安、名慧、紫嫣有次聚餐吃飯時，還遇到粉絲熱情打招呼，詢問是否能一起拍照，少女們超級開心，二話不說大方合照；另外，張瑄和Emma有次就在超商碰到一位小朋友，一見到她就馬上跟朋友們竊竊私語，雖然對方最後沒有上前打照呼，但張瑄幽默笑說，「有可能不是我的粉絲，是別隊的啦！哈哈。」
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