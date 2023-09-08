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《未來少女》錄影完美收關！黑曜精靈人氣飆高　聚餐狂遇粉絲合照

▲《未來少女》日前錄完最後一集完美收關，也為黑曜精靈帶來不少的人氣，走在路上聚餐都會被粉絲們認出，一起開心留下合影。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲《未來少女》日前錄完最後一集完美收關，也為黑曜精靈帶來不少的人氣，走在路上聚餐都會被粉絲們認出，一起開心留下合影。（圖／記者鄭孟晃攝影）

記者詹鎰睿／綜合報導

全新女子團體選秀節目《未來少女》已經在9月6日全部錄製完畢，談到歷經長達3個月的演出日常，黑曜精靈的少女們相當捨不得，不僅從中獲得滿滿經驗，也很慶幸節目讓她們被越來越多人看見，無論是聚餐吃飯，還是外出旅遊，少女們都會被認出，開心留下合影作為粉絲的禮物。

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經過3個月的錄製，《未來少女》日前已收關錄完最後一集節目，黑曜精靈的少女們感觸良多，有出道經驗的隊長名慧分享，「每個人面對節目，都有不同心態，對我而言，輸贏不重要，我希望透過節目，讓更多人看到我。」

▲《未來少女》黑曜精靈前排左起Emma、張瑄、依沛、力安、後排左起郭郭、名慧、采婕、紫嫣、雨璇出席伊林選秀比賽表演。（圖／記者陳明中攝）
▲《未來少女》黑曜精靈（前排左起）Emma、張瑄、依沛、力安，（後排左起）郭郭、名慧、采婕、紫嫣、雨璇，每位少女們的人氣大幅提升。（圖／記者陳明中攝）
最美星二代的紫嫣則感性地說，「我當時告訴自己，『要戰鬥了，不可以再哭，不能這麼脆弱！』」不過節目錄製到一半時，她意識到這是會被留下反覆觀看的舞台，「所以越往後，越想要爭取上台的機會，也會想要在上台的時候，做得更好。」

第一次參加大型節目的雨璇笑說，面對這麼大的舞台、那麼多鏡頭，真的超緊張，回憶一開始演出時，自己比較沒那麼放得開，事後還會親自到Dcard、YT上看留言，一度走心崩潰大哭，「但我覺得這也是很好的反應，我就開始消化留言自我調整，不見得是壞事。」如今各方面都有明顯進步，現在的雨璇已經不會那麼緊張，網友也好像不太罵她了。

▲未來少女黑曜精靈。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲黑曜精靈分享，好幾位成員無論是外出還是相約聚餐，都會被粉絲們認出來，讓她們十分開心。（圖／記者鄭孟晃攝）
力安說，自己很容易在台上嗨過頭，但經過這次比賽，更知道如何從容面對舞台、鏡頭，每次接觸到不同表演方式，更加認識自己，對於比賽勝負她反而看開了。Emma也表示，第一次以女團身分上台，學到很多，在比賽期間，父母也會跟著她一起看練習影片，仔細告訴她「幾分幾秒」可以改進，她覺得父母是支持她很大的動力。

節目播出至今，「黑曜精靈」已累積不少粉絲，走在路上都會被認出，像是采婕、力安、名慧、紫嫣有次聚餐吃飯時，還遇到粉絲熱情打招呼，詢問是否能一起拍照，少女們超級開心，二話不說大方合照；另外，張瑄和Emma有次就在超商碰到一位小朋友，一見到她就馬上跟朋友們竊竊私語，雖然對方最後沒有上前打照呼，但張瑄幽默笑說，「有可能不是我的粉絲，是別隊的啦！哈哈。」

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