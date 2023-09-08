基本工資4.05%超過軍公教！許銘春曝公式：納入重要民生物資漲幅

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許銘春在會後記者會上透露，今年討論算順利，勞資雙方對於調漲都無反對意見，但在調幅上有異議，資方委員認為GDP為1.61%，沒有很理想，對於經濟前景，擔憂漲幅太大是否能吸收、承受得住；勞方委員除了在意CPI為2.14外，也相當看重17項重要民生物資年增率5.51%，以前兩者差距沒那麼大，今年卻差很多。
許銘春說，勞方委員認為17項重要民生物資年增率對弱勢勞工影響很大，必須納入重要考量，在調幅部分，勞資雙方對於GDP共享沒意見，但對於物價指數如何反映有歧異，資方原先主張調幅不要超過3%，但勞方認為要把17項重要民生物資年增率全數反映，調幅達到6.315，兩者差異甚鉅，因此後來折衷，經濟成長率仍維持勞資共享，即取1/2；物價部分，主計總處預測全年CPI年增率為2.14%則取2/3，行政院物價穩定小組17項民生物資CPI年增率5.51%則取1/3。最後得出4.05%調幅。
資方委員、全國工業總會常務理事何語會前指出，今年第4季的工業、製造業訂單不理想，明年第1季工業及製造業的採購經理人指數也不好，不看好未來景氣，因此希望月薪與時薪脫鉤，領時薪的打工族可調升3%以上，製造業大多採計的月薪調幅則不宜超過2%。
許銘春表示，今天訂出月薪後，時薪即跟著變動，兩者調幅一致；並強調，國內一般產業都採月薪制，且服務業採月薪比製造業還多，對於外傳製造業受景氣影響，希望月薪與時薪脫鉤，但受影響的其實只有部分，有些製造業經濟狀況好、甚至缺工，若脫鉤，反而不利服務業勞工，因此勞動部認為基本工資調幅應該一體適用、照顧到每個工作型態的勞工。