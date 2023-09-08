基本工資連8漲！調幅4.05%、月薪破27K　239萬名勞工受惠

基本工資4.05%超過軍公教！許銘春曝公式：納入重要民生物資漲幅

▲明年基本工資漲4.05%，勞動部長許銘春今（8）曝光調幅公式，2/3的消費者物價指數年增率，加上1/3的17項重要民生物資年增率，再加上1/2的經濟成長率。（圖／記者李琦瑋攝，2023.09.08）
▲明年基本工資漲4.05%，勞動部長許銘春今（8）曝光調幅公式，2/3的消費者物價指數年增率，加上1/3的17項重要民生物資年增率，再加上1/2的經濟成長率。（圖／記者李琦瑋攝，2023.09.08）

記者李琦瑋／台北報導

勞動部今（8）日召開基本工資審議委員會，拍板明年基本工資月薪調升至2萬7470元，時薪調至183元，調幅為4.05%，超過原本預期。勞動部長許銘春曝光此次公式，除了依照以往慣例，採納消費者物價指數（CPI）年增率、經濟成長率（GDP）外，還新加入了17項重要民生物資年增率，盼能照顧到邊際勞工，因此調幅才會比較高。

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「全年CPI年增率足額反映，經濟成長率則勞資共享（乘以1/2）」是勞資雙方長年協調基本工資調幅的默契，若依主計總處8月18日發布最新今年經濟成長預測值為1.61%，消費者物價指數（CPI）年增率為2.14%，明年調幅應只有約3%。

許銘春在會後記者會上透露，今年討論算順利，勞資雙方對於調漲都無反對意見，但在調幅上有異議，資方委員認為GDP為1.61%，沒有很理想，對於經濟前景，擔憂漲幅太大是否能吸收、承受得住；勞方委員除了在意CPI為2.14外，也相當看重17項重要民生物資年增率5.51%，以前兩者差距沒那麼大，今年卻差很多。

▲基本工資審議委員會今（8）日決議，113年的每月基本工資調整至27,470元，調升了1070元，每小時基本工資調整至183元，調幅為4.05%。（圖／NOWnews製表）
▲基本工資審議委員會今（8）日決議，113年的每月基本工資調整至27,470元，調升了1070元，每小時基本工資調整至183元，調幅為4.05%。（圖／NOWnews製表）
許銘春說，勞方委員認為17項重要民生物資年增率對弱勢勞工影響很大，必須納入重要考量，在調幅部分，勞資雙方對於GDP共享沒意見，但對於物價指數如何反映有歧異，資方原先主張調幅不要超過3%，但勞方認為要把17項重要民生物資年增率全數反映，調幅達到6.315，兩者差異甚鉅，因此後來折衷，經濟成長率仍維持勞資共享，即取1/2；物價部分，主計總處預測全年CPI年增率為2.14%則取2/3，行政院物價穩定小組17項民生物資CPI年增率5.51%則取1/3。最後得出4.05%調幅。

資方委員、全國工業總會常務理事何語會前指出，今年第4季的工業、製造業訂單不理想，明年第1季工業及製造業的採購經理人指數也不好，不看好未來景氣，因此希望月薪與時薪脫鉤，領時薪的打工族可調升3%以上，製造業大多採計的月薪調幅則不宜超過2%。

許銘春表示，今天訂出月薪後，時薪即跟著變動，兩者調幅一致；並強調，國內一般產業都採月薪制，且服務業採月薪比製造業還多，對於外傳製造業受景氣影響，希望月薪與時薪脫鉤，但受影響的其實只有部分，有些製造業經濟狀況好、甚至缺工，若脫鉤，反而不利服務業勞工，因此勞動部認為基本工資調幅應該一體適用、照顧到每個工作型態的勞工。

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