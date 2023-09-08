名家論壇》鄭仲嵐／從傑尼斯前社長性侵來看日本社會的隱忍文化

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根據先前傑尼斯事務所委託第三方進行調查的結果，顯示至少有上百名小傑尼斯在未成年時期，受到前社長強尼的性侵。調查結果也顯示，「極度偏差的性嗜好」以及「媒體長年的隱忍」是讓這些受害持續的元兇。媒體長年對此知情不報，甚至選擇包庇加害者等，無疑是對有權力者的讓步。
事實上，早在1999年當時，週刊文春就已經對強尼喜多川性侵未成年少年等進行報導，不過隨後遭到事務所強力否認，甚至給予法律相關威脅。就算有其他週刊等想要跟進報導，也被以抽掉所有廣告跟藝人封面等威脅，讓這件事件不了了之。最後雖然鬧上法庭，2004年最後判決時也幾乎沒有報導，當時強尼自然否認到底。
BBC報導讓性侵問題全球化
一直到判決出爐近20年的今年3月，剛事件才在英國BBC記者報導下，陸陸續續開始有前小傑尼斯成員出來坦承遭到性侵，有的甚至2年就多達200多次。不少前小傑尼斯受害者出來組成自救會，其他外媒也開始關注此事報導，最後社長藤島茱莉景子才先以影片道歉，最後決定親自出來開記者會，並當眾請辭。
由於這也是藤島生平第一次開記者會，甚至是親自露面，吸引不少記者前往會場。其中更有不少記者相當亢奮，發言認為傑尼斯的所做作為已經是日本的恥辱，因為過去自己的前輩們長年遭到傑尼斯高層施壓，如今傑尼斯真的承認，也等於是間接印證他們公司也算是幫兇，沒有善盡媒體報導責任。
其中，被認為長年對媒體施壓的高層，正是副社長白波瀨傑。1972年進入傑尼斯事務所的白波瀨，從1985年擔任宣傳部長後，長年受到公司器重，擁有相當大的權力。從1999年強尼性侵被週刊報導以來，白波瀨始終被認為是施壓元凶，其中也包括不准其他男子偶像跟傑尼斯旗下藝人同台等，有許多反商業行為惡行。在這波效應下，白波瀨也辭去副社長職務，並退出領導決策圈。
然而記者會上，白波瀨居然選擇缺席。當被媒體問到為何白波瀨沒有現身記者會時，委任律師僅簡單說明「該起事件由社長藤島負起全責，因此不出席」。然而，這也引起在場許多媒體高聲回應，認為長年對各媒體高層施壓，白波瀨難辭其咎，此事居然選擇低調不公開接受提問，還是有隱匿部分事實之嫌。
媒體施壓「絕不再有」
最終，新社長東山紀之也對媒體保證稱「我保證以後相關（施壓）事件不會再發生」，間接承認以前媒體確實有遭到施壓。其實，這場記者會最後開到4小時10分鐘，中間完全沒有間斷，以傑尼斯事務所來說絕對是史上絕無僅有，未來可能也不再發生。承認已故社長的過錯很需勇氣，縱使他們非當事人，但對他們來說確實很殘酷。
回顧這長達50年的性侵未成年少年黑幕，其實也可以看出日本企業長年的隱忍文化。對於外國人而言，這也是最難理解的日本文化一部分。或許這也是東亞文化的縮影，長年不能壞了皇城內的和氣，對一些過錯睜一隻眼閉一隻眼，讓許多慣犯始終對此僥倖。傑尼斯前社長的性侵事件，也是長年恃強凌弱，看準年輕人不敢反抗的文化表現。
只是在進入2020年代，當所有資訊都必須公開透明後，過往許多見不得光的黑暗面，也會逐漸攤在陽光下受檢驗。就如同當年美國艦長培里「黑船來航」，才打破當年江戶時代的鎖國局面般，傑尼斯事務所終究在BBC報導，成為世界性的醜聞之後，才不得不道歉。各家電視台與報紙也發表聲明，稱以後絕對不會姑息人權遭侵害的行為。
無論是150年前還是現在，日本終究還是那個沒有外在壓力下，才不得不面對的國家。傑尼斯事務所若要挽回商譽，除了善盡賠償責任外，必要時配合警察協助調查、重新調查受害者小傑尼斯的人數、甚至思考改公司名等，都會是選項。這或許也是日本演藝圈此時此刻，重新思考環境整頓的契機。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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