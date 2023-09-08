穿校服去飯店吃到飽990元！晚餐時段也可 學生證吃漢來海港85折
邁入9月開學季，卻有不少飯店的吃到飽餐廳推出學生優惠。JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳以推出「校服趴･開學趣」活動，即日起至9月30日期間的星期一至星期四的午、晚餐及星期五午餐，穿著學校制服並在社群分享可享優惠價999元，原價1480元，等於打67折。另外，漢來美食旗下知名的吃到飽餐廳「漢來海港自助餐廳」也推出即日起至9月28日，憑學生證並出示來美食APP會員，享85折優惠。
記者葉盛耀/綜合報導
JR東日本大飯店台北鉑麗安全日餐廳日籍行政總主廚芦浦隆二(Ryuji Yoshiura)擁有40多年料理經歷，畢業於辻調理師專門學校法國分校，擁有東京代官山法式料理、日系飯店和世界9國國際品牌飯店等料理主廚經驗，擅長將多國籍料理結合台灣多樣化的新鮮食材，演繹出細緻美味。此次9月分鉑麗安全日餐廳的菜單主題「異國料理混搭風」主要想呈現暑假過後開始上班、開學，饕客仍然可以以享用各式異國料理的饗宴方式滿足想渡假的小確幸。
此次「校服趴･開學趣」活動，即日起至9月30日的平日星期一至星期四的午、晚餐及星期五午餐，只要穿著繡有學校校名或校徽制服等，並於社群媒體分享，可享有專案特惠餐價每位999+10%元。
至於9月專屬菜色，有招牌料理「英式烤牛肉」經過舒肥再煎烤，牛肉軟嫩富含肉汁。法國傳統料理「法式醋溜雞」，酸香風味令人食指大動。法式風味的「普羅旺斯香草烤羊肋排」，帶有迷迭香氣，搭配上風味獨特的薄荷醬汁。也有放滿扇貝、蝦子等海洋鮮味的的「西班牙海鮮飯」。菜色還有「BBQ肋排」、「乾燒螃蟹」、「蒜香蛤蜊山藥雞湯」等，還有酸辣泰式料理如「泰式酸辣蝦湯」、「泰式綠咖哩」、「泰式腰果雞丁」等。為饕客帶來了滿滿的異國料理風味和各種絢麗多彩的美食。當然還有日式料理小菜、壽司與各式精巧的西式甜點。
漢來海港自助餐廳也推出即日起至9月28日，憑學生證並出示來美食APP會員，享85折優惠。全台7家漢來海港也於9月14前，推出泰式料理主題，包含紅咖哩炸蝦、綠咖哩雞肉、酸辣檸檬魚、青木瓜海鮮沙拉、羅勒辣椒炒豬肉、泰式咖哩鳳梨鮮蝦炒飯等，發票滿千還有機會抽泰航機票。