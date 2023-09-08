蘋果綠了？中國禁iPhone重挫股價　分析師樂觀：i15發布可漲20％

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根據《CNBC》報導，大中華地區佔了蘋果總營收的18％，且銷售數字在今年第二季成長了8%，是蘋果銷售成長最快的市場。分析師薩科納吉（Toni Sacconaghi）認為，針對政府僱員的禁令，對iPhone在中國的銷量頂多影響5％，但是禁令可能會被視作一種信號，即一般大眾也應該減少使用iPhone，如此一來就可能對蘋果造成真正的威脅。
Satori Fund的操盤手尼爾斯 （Dan Niles）更直言，自己已經出售了所持的蘋果股份，並開始做空蘋果，因為中國的iPhone禁令隨時可能擴大範圍，且來自華為的競爭加劇。
不過，也有分析師樂觀看待，Wedbush Securities的艾夫斯（Daniel Ives）就認為，iPhone禁令在中國的影響被誇大了，預計未來一年內在中國售出的約4500萬支iPhone中，只會有不到50萬支受影響。儘管雜音很大，艾夫斯指出，蘋果在中國的市佔已經大幅成長，隨著iPhone 15的推出，可望對中國消費帶來更大的吸引力。艾夫斯更認為，iPhone 15上市後可望帶動蘋果股價大漲20％。
另外，Evercore ISI的分析師達雅納尼（Amit Daryanani）也認為，中國iPhone禁令的影響究竟有多大仍需觀察，但由於iPhone在中國廣設生產基地，創作500多萬個工作機會，達雅納尼預期北京不會對iPhone祭出更嚴厲的限制，因為蘋果受到打擊，也會連帶影響中國的就業市場。