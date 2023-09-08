陳昭榮捐23,000公斤白米助弱勢 林姿妙：感謝對宜蘭的用心與承諾
擔任社團法人中華心蓮心公益協會理事長的演藝人員陳昭榮，今（8）日舉辦白米捐贈活動，代表協會捐贈23,000公斤的白米給宜蘭縣內弱勢家庭及社福機構，由宜蘭縣長林姿妙出席代表縣府接受並回贈感謝狀，感謝連續九年來的捐助，對社福工作的用心與承諾，向協會致上誠摯謝意。
記者吳嘉億／綜合報導
林姿妙表示，協會已經連續九年捐助宜蘭縣的弱勢家戶及社福團體愛心白米，直說「九」年的持續捐助不但象徵著長長久久，也顯現出協會對於社會福利工作的用心與承諾，非常感謝協會長久以來的捐助，讓宜蘭縣每年都可以感受到社會的溫暖。
陳昭榮提到，今年是協會連續第九年與宜蘭縣政府合作舉辦捐贈白米的慈善活動，不但代表協會堅定不移的慈善願景，更代表著協會對於宜蘭縣長久以來的關懷。
宜蘭縣政府社會處表示，本次共捐贈白米2萬3,000公斤，其中1萬3,000公斤捐贈宜蘭縣政府，並透過物資銀行轉贈縣內弱勢家戶及宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會等25家社福團體；另外1萬公斤則捐贈三星鄉、蘇澳鎮、員山鄉等公所。
宜蘭縣政府社會處說明，關心及照顧弱勢民眾是縣府的首要施政目標，感謝各社福單位共同協助弱勢家戶，也期望透過捐贈活動號召各界善心人士加入慈善的行列，一同攜手，幸福久久，讓愛心傳遞到社會各個角落。