台中技職連續6年榮獲中央評鑑「優等」最高殊榮

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教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕非常重視教育，以最多資源挹注在教育軟硬體建設上，也積極推動技職人才向下扎根，教育局在國中端全面開辦技藝教育，技藝專班數全國第一，在高中階段配合在地產業聚落開設相關職業類科及產學合作班，培育出不少傑出學生在各類比賽獲得大獎，為台中爭光。
教育局指出，台中市有全國獨創契合式人才培育專班，包括臺中高工的「1+3+4冷凍空調產學專班」，學生自國中開始即投入相關技術的學習，透過國中技藝專班1年、高中3年契合式人才培育專班，再接軌就業與升學4年大學，今年第53屆全國技能競賽奪得焊接職類及配管與暖氣職類金牌的選手楊博宇及廖品誠同學即來自「1+3+4冷凍空調產學專班」扎實的專業技能培育。
教育局在台中高工建置「臺中市智慧製造技術教學中心」培訓出優秀人才，今年第53屆全國技能競賽奪得機器人系統整合職類金牌的許葆賢及郭正賢同學都是該中心培訓的選手。
此外，教育局全國首創「國中教師優遊技職學」，透過入校宣導、業界達人講座，各類專業群科實作研習及國中校長與家長企業參訪，協助國中端了解技職教育，面對家長及學生的職涯發展或升學問題，也能提供專業諮詢。
教育局也發行「技職探索、夢想擁有-臺中市技職群科學習方向與未來發展手冊」提供給各國中，用簡單明瞭的文字，介紹臺中巿技術型高中5類、13群各專業群科學習內容及未來升學及就業進路。
教育局長蔣偉民表示，教育4.0的時代來臨，技職教育人才所需具備的能力愈來愈多元，有賴產、官、學、研等相關資源投入，因應新興產業的發展，教育局將繼續努力，結合臺中市豐沛的企業及大學資源，讓選讀技職的孩子，好好讀，有前途。 (台中市政府廣告)