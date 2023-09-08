▲半夜睡到痛醒？反覆背痛、關節痛當心是僵直性脊椎炎！

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年輕男性長期背痛、關節痛要當心 可能是僵直性脊椎炎正找上你！
風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟執行長、輔仁大學附設醫院風濕免疫科主任蔡長祐教授表示，僵直性脊椎炎是一種自體免疫性疾病，好發於45歲以下青壯年，男女比例3：1，主要影響脊椎關節，長期發炎容易造成脊椎沾黏與融合，導致活動度變差。大部分病友具有HLA-B27基因，且有家族病史者的發病機率更高。
僵直性脊椎炎的常見症狀，包括：腰部晨間僵硬或背痛（晨僵）超過30分鐘、背痛會在活動後減緩、曾在半夜因背痛而痛醒、交替性臀部或髖關節疼痛、下肢疼痛等。其中，門診病人較常反應的是晨僵與睡到半夜痛醒。
輕忽症狀延誤治療 這些共病風險飆升
值得注意的是，僵直性脊椎炎病友初期常將關節疼痛誤認為運動傷害。蔡長祐教授觀察，僵直性脊椎炎以年輕男性為主，因為忙於學業或工作，常常不就醫，自行買止痛藥等，至今仍有不少僵直性脊椎炎患者拖了一年以上才正確診斷，甚至拖好幾年的都有。呼籲若關節疼痛超過2週、或持續3個月以上有晨僵、背痛，應盡快到過敏風濕免疫科檢查與治療。
臺北榮民總醫院過敏免疫風濕科周昌德教授表示，僵直性脊椎炎延誤治療或長期控制不佳，容易造成疼痛與脊椎僵硬，並導致脊椎沾黏，影響身體姿勢、睡眠與生活品質，產生虹彩炎、乾癬、骨質疏鬆、心血管疾病、發炎性腸道疾病等共病的風險也比一般人更高。
積極控制防共病 健保武器多不用再忍痛
僵直性脊椎炎雖無法根治，但健保已給付多種藥物，包括疾病調節抗風濕藥物、非類固醇消炎藥、生物製劑與今年四月健保首度給付的口服標靶小分子藥物，都有助病友達到「止痛降發炎、保持脊椎活動範圍及功能、預防併發症發生」的3大目標。周昌德教授也強調，除了藥物治療，不要抽菸，養成游泳、有氧運動等運動習慣，都有助於控制病情。
僵直性脊椎炎關懷協會李政哲理事長表示，過去許多病友因太晚就醫、或治療成效不彰，導致病況越來越糟，甚至脊椎變形。但現今的治療選擇越來越多元，且今年健保給付口服標靶小分子藥物治療僵直性脊椎炎，讓患者有更多的治療選擇，呼籲病友及早就醫，找出適合自己的治療方式，持續治療與追蹤，有機會「早回人生不忍痛」！
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