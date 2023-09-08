工資大漲！工總何語嘆好失望　「勞工恐只樂3天」勞工最終仍受罪

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上午參與審議委員會的資方代表、工總常務理事何語原本認為今年第4季的工業、製造業訂單不理想，明年第1季工業及製造業的採購經理人指數也不好，並不看好未來製造業景氣，因此工總主張認為月薪調幅不宜超過2%、時薪則可調升3%以上。至於勞方團體希望基本工資能比照軍公教調薪4%，何語認為，軍公教調薪並非以全薪調整，計算基礎與基本工資不同，且軍公教是5、6年調一次，不像基本工資已經連續8年要調漲，比照軍公教調薪並不合理。
如今基本工資拍板，月薪、時薪雙雙調漲4.05%，幅度比軍公教的還要高，為此，何語回應「很失望」！說他參加基本工資審議委員會將近30年，每次都專家學者跟政府官員做最後決定，最近的7年來，變成不聽資方和勞方的意見，每年會上資方發言「就像在演戲」，屢屢造成勞資雙方的對立。
何語表示，企業淨零碳排，未來企業要面臨加徵碳稅、又要投資設備，企業沒有錢投資或是無法賺錢，最後恐導致很多企業乾脆收起來，至於服務業增加的成本，絕對會轉嫁到消費者身上，未來大家消費一定會漲價。
何語也說，調整太多基本工資除了破壞勞資雙方關係，也破壞整個薪資結構，原本工總希望月薪、時薪能脫鉤，可讓中高齡、打工族的時薪調高一點，但現在月薪與時薪調漲幅度一樣，變成調得越高、同工同酬的人越多，表面上是照顧勞工，但實際上絕對會影響就業機會。
何語說這次基本工資調整的幅度，「我看勞工只會高興3天」，他強調，企業只有高科技如晶圓代工、AI相關與數位科技等產業比較好，其他電機、電子與家電都不好，大家因為景氣不好荷包縮水，連帶影響整個消費市場，如果未來基本工資還要調那麼高，企業生存不下去，最終苦的還是勞工。