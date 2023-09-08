王鴻薇揭友人以基泰名義捐款 吳崢曝一舉動「恐違法應立即徹查」
台北市大直昨晚發生嚴重公共安全事件，新北市中和區立委參選人吳崢今（8）日質疑選區立委王鴻薇短短一年內收受基泰建設30萬政治獻金，是否為基泰建設好朋友？王鴻薇則稱，捐款來自一位媒體友人，以基泰建設名義捐贈。對此，吳崢再拋質疑，王鴻薇恐自揭違法冒名收受政治獻金，呼籲監察院徹查；立委參選人謝佩芬批評，王鴻薇故意忽視選區內民眾的焦慮，讓市民身處險境，還是忙著對別縣市指手畫腳，卻沒空關心台北市民？
記者陳佩君／台北報導
針對王鴻薇說法，吳崢表示，王鴻薇的回應已經自揭違法、冒名收受政治獻金，據《政治獻金法》第14條規定，任何人不得以本人以外之名義捐贈，若違反規定，依第29條，按其違反規定之捐贈金額處二倍以下之罰鍰。
吳崢質疑，若捐款並非來自基泰建設，王鴻薇的說法恐已違反《政治獻金法》，將有罰則，監察院應該對此徹查，「若捐款確實來自基泰建設，王鴻薇的回應即是公然說謊」。
此外，謝佩芬也說，基泰的政治獻金名單一整排幾乎都是藍營民代，尤其王鴻薇拿最多，70天內拿了兩筆，「心虛的王鴻薇現在只能抓著兩位民進黨議員繼續練肖薇，蓄意模糊自己放生地方的事實！ 」
謝佩芬直言，此次事故絕非突發災難，明明有防止災害發生的機會，卻因為民代漠視地方聲音，造成的意外，「練肖薇」亂抹黑並不會掩蓋王鴻薇懈怠職責、不把台北市民當回事的事實。