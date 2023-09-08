台中百貨公司尬藝術 是誰的紙娃娃PK彩墨畫家旅遊相片貼

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台中新光三越百貨表示，五位插畫家與台灣在地時裝品牌UUIN，以創新的策展方式，依序打造—穿越歷史的勇士舞台、窺探女孩內心的女子宿舍、充滿魔法的童話世界、牽起緣份的月老神宮、時尚奢華的黃金年代等五種奇幻、有趣的沉浸式展場，雖是孩時的遊戲，卻不侷限於傳統的創作題材，每個場景都具有世代的獨特文化，極其細緻而且充滿令人驚喜的彩蛋。
各作者耗時半年，除了歷年作品的融合再創作，更為展場量身打造畫風精美的場景，現場展示超過500件創作、收藏品，並以紙娃娃系統，提供近百套1:1真人七例的服飾與配件。此外，並設立了DIY創作區，備有近百顆藝術家設計圖騰印章，讓每一位來到展場的大小朋友們都能夠發揮創意、自由選搭喜愛的配件，打造奇幻、有趣的沉浸式體驗，在享受主題式角色扮演樂趣的同時，也能參與創作，為自己創造專屬的色彩的穿搭創意。
配合此次展覽，更與藝術家攜手推出多款聯名限量周邊，例如：出示APP會員，即可免費領取「紙娃娃明信片套組」、FB拍照打卡有機會抽『藝術家聯名換裝磁鐵書』、LINE@好友限定抽『林老師聯名紅線御守』！每週假日更有參展藝術家的手作教室活動與主題假日市集，喜歡紙娃娃的朋友千萬不能錯過！
中友百貨時尚藝廊參與一年一度的「世界彩墨日」活動，今年邁入第六年。即日起至12日，與世界彩墨藝術總會共同推出「彩墨畫家世界旅遊相片貼-LOGO SHOW」，以及世界彩墨日精彩鏡頭回顧展。中友百貨長期致力推廣「藝術生活化、生活藝術化」，2011 年設立中友時尚藝廊，2012 年榮獲台中市文化局頒發「十大藝術亮點」，將欣賞藝術變成一種時尚。
國際彩墨畫家聯盟會長黃朝湖，為實現「彩墨國際化」理想，於 2016 年率先發起，訂每年「9 月 9 日」為「世界彩墨藝術日」（SEPTEMBER 9－WORLD TSAI-MO ART DAY），獲得全世界四大洲27國141位藝術家響應連署發起。中友百貨企劃處經理簡聰政表示，本次共有73位藝術家參與活動，由藝術家們提供自身到世界各國旅遊的精彩照片，集結成一片「打卡牆」，消費者可以透過活動牆面，觀看到法國、西班牙、奧地利、埃及、加拿大、日本、韓國、中國….等等各地的美麗風景，藉由照片神遊各國，也希望藉由本次活動讓更多民眾認識「世界彩墨藝術日」活動」。