名家論壇》徐佳馨／一樓變B1，誰來讓民眾安心住？

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對住戶來說，眼下當務之急是日常有安置，過程有關懷，後續有處理，不要因為新聞熱度過了，就變成都更孤兒，從新聞揭露的訊息來看，縱然經過訴訟，確定責任歸屬與賠償細節，地主日後選擇大致有三：
其一，由建商直接跟對房價理賠，地主拿錢走人，惟價格認定將是一大爭點。
其二，地主與當事建商協議都更，地主最後拿房，中間租屋安置等相關支出由建商負責。
其三，進行訴訟要求賠償同時，並請其他建商協助重建，該方案可能會是許多地主的心中首選，可是資金將是一大問題。
若能單從這三種狀況選擇的地主，是極為幸運的，表示眼下沒有房貸或其他負擔影響決策，可是如果還背著不菲房貸，現在沒地方住的地主們，在銀行認為抵押品滅失，房貸是否還是房貸的同時，恐怕得先解決與銀行的爭端，
遇到這種倒霉事，誰都不願意，這時能夠救急與協助整合的，莫過於地方政府。該案在可預期日後賠償等問題困難重重的情境下，公部門除了提供暫時安置，委請專業第三方協助調查，並以專案協助地主與建商協調，無論是賣屋走人，抑或是直接請建商重建，甚或是在提起訴訟，委由他建商重建，這些選項都必須要盡快整合地主意見，一旦整合之後，快速通關讓塵埃落定，不僅是保障市民權益，也是實踐當初政見上對都更積極推動的承諾。
至於有人問起，區域房價會不會有影響？
在民眾關心的房價上，短時間內說不會影響那是騙人的，畢竟新聞鬧那麼大，民眾自會按圖索驥，趨吉避凶，交易多少受影響。
後續發展上，雖說台灣民眾忘性和賭性強過記性，可是多多少少銀行端針對該區域，甚至於同等老屋在日後放款時，是否會更為保守？答案不言可喻。
貸款下不來，很難期待價格創高價，如果地主們有共識，趁著機會一起整合重建，或許也是一個絕處逢生的方式，但無論如何，這種事越拖越複雜，趁著鎂光燈聚焦之際，或許能為自己取得更多的籌碼。
台灣住宅安全與都更討論多年，大家都知道房子新，也比較安全，可是民間做都更始終都沒有太大的改變，這幾年許多以前難以想像的不可思議事件都一一發生，當天坑、地層下陷、一樓變Ｂ1的事情接二連三，能不說這是連老天爺都覺得台灣應該積極都更的指示嗎？
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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