基本工資調漲推升物價與企業成本 工商協進會籲9月電價審慎研擬
勞動部今（8）日拍板明年每月基本工資調升到2萬7470元，調升了1070元，調幅為4.05%，比軍公教調薪4%還高。為此，工商協進會表示，面臨全球經濟下行，我國對外出口下滑，經濟成長趨緩，企業還要面對淨零排放、通貨膨脹以及人力短缺等挑戰，企業成本壓力攀升，呼籲建議應該要加大力道協助產業提升競爭力，同時9月電價也要審慎研議，並延長實施減徵關鍵原物料稅負措施，以免助長通膨壓力，對企業及勞工造成衝擊。
記者許家禎／台北報導
勞動部今日上午10點召開基本工資審議委員會，經委員會協商後，決議2024年的每月基本工資由2萬6400元調升至2萬7470元，調升了1070元，調幅為4.05%，比軍公教明年調薪4%還高；每小時基本工資則比照每月基本工資的調幅，同樣為4.05%，由176元調整至183元，調升了7元，這是總統蔡英文上任以來，連續第8年調漲基本工資。
工商協進會認為，經濟成長是勞資雙方共同打拼的成果，員工是企業的重要資產，贊成適度調漲基本工資，但面臨全球經濟下行，我國對外出口下滑，經濟成長趨緩，另外，企業面對淨零排放、通貨膨脹以及人力短缺等挑戰，建議政府應顧及產業經營現況，加大力道協助產業妥善因應，提振產業競爭力。
另外，調漲基本工資將推升物價上漲，降低調薪效果，並造成企業經營成本升高，建議政府9月審慎研議是否調整電價、延長實施減徵關鍵原物料稅負措施，以免助長通膨壓力，造成企業及勞工的衝擊。
工商協進會指出，政府須持續推動台灣產業創新與轉型，改革技職教育，加強產、官、學的互動與合作，同步提升勞動生產力，讓薪資調幅與人力素質呈現同步增長。