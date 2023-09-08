竹市民政處長施淑婷涉隱匿財產申報 鄭孟洳建請監察院調查
新竹市長高虹安近日爆出有多台百萬豪車載送跑行程，其中甫升任民政處長的施淑婷也遭指出是高檔日系轎車的提供者。高雄市議員鄭孟洳今（8）日在臉書揭露，指出施淑婷申報的「公職候選人財產申報表」中，確認其名下有一輛日系轎車，卻有明顯的漏報或隱匿財產情況，恐有瓜田李下之嫌。鄭孟洳建請監察院啟動調查，施淑婷與高虹安之間有無對價關係，有無違反公職人員利益衝突迴避法。
記者鄭婷襄／綜合報導
鄭孟洳指出，施淑婷於去年參選新竹市第三選區市議員的財產申報中，其名下確實有一輛日系轎車，但詭譎的是「事業投資欄位」卻一片空白。因依照法務部《公職人員財產申報表填表說明》規定，申報人本人、配偶及未成年子女「各別」名下事業達新台幣一百萬元以上，即應申報。
而據鄭孟洳的查核，施淑婷的丈夫顏仕昂是新竹當地知名的建商之一，其擔任三家公司的代表人，百神公司的資本額200萬元，顏仕昂出資80萬；鉅世公司的資本額1,568萬元，顏仕昂全額出資1,568萬；中登公司則已停業，而施淑婷的申報資料卻無包含上述資訊，事業投資欄位一片空白，恐涉及「漏報」或「隱匿財產」。
不只如此，鄭孟洳也查到，去年9月30日，顏仕昂有兩筆捐贈高虹安政治獻金的紀錄，雖非金錢，但一筆價值24,000元，另一筆價值30,000元。鄭孟洳強調，高虹安選前由施淑婷丈夫提供資助，選後施個人又提供高虹安日系轎車代步，近日卻又高升民政處長，顯然有瓜田李下的嫌疑。
鄭孟洳表示，高虹安任職立委期間捲入詐領助理費案，遭檢方調查與起訴，明知外界會繼續檢視其操守，不僅未收斂，各種爭議不斷，建請監察院應要啟動調查，施淑婷與高虹安之間有無對價關係，有無違反公職人員利益衝突迴避法？如若被司法認定兩人具有對價關係，恐構成《貪污治罪條例》的犯罪。