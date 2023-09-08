7-11「思樂冰、霜淇淋」都買1送1！只限一天　全家咖啡今起買1送1

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📍門市｜9月10日思樂冰買1送1
7-11開學日限定優惠，9月10日當天大杯思樂冰買1送1（限蘋果風味蘇打口味），每杯原價39元，平均單杯免20元開喝，這是自思樂冰回歸開賣後，首次推出買1送1優惠。若是想要喝經典可口可樂思樂冰口味，9月19日前還有大杯思樂冰免費升級特大杯，相當於原價45元、特價39元（兩優惠活動僅能擇一使用）。
📍門市｜即起至9月10日霜淇淋買1送1、咖啡第2杯10元
使用icash pay購買霜淇淋，可享同品項買1送1優惠，包括聯名米其林一星正宗泰式餐廳「頌丹樂」的泰奶霜淇淋、夏日芒芒、原味牛奶霜淇淋都在優惠內。
指定咖啡同品項第二杯10元，包含特大杯美式（原價60元，平均35元）、特大杯拿鐵（原價70元，平均40元）、雞尾酒風味氣泡咖啡系列（原價99元，平均55元）、大杯精品美式（原價100元，平均55元）、精品小農冰磚系列（原價120元，平均65元）、珍珠椰果四季春青茶（原價60元，平均35元）。
🟡全家｜9月8日至9月10日
門市購買特大杯椪柑氣泡美式、西西里氣泡美式、芒果氣泡美式，原價80元買1送1；大杯鮮露青茶，原價40元買1送1。凡購買Let’s Café、私品茶任兩杯，即可加價49元換購好神公仔杯塞一個（隨機不挑款）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！