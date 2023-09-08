最強吸票機對上最美縣長 賴清德、許淑華南投帶小雞再拚一局
南投縣第二選區立委選舉綠營鬧內鬨，4年前代表民進黨參選的前水里鄉長陳癸佑，堅持要挑戰現任立委蔡培慧。國民黨縣長許淑華近日積極扮演母雞角色，大力拉抬新人游顥，力圖收復政治本命區；民進黨主席賴清德也施展個人魅力，繼續寺廟跑透透力保蔡培慧這一席。
記者顏幸如／台中報導
區域立委從大選區制改為小選區後，地方稱「濁水溪線」的南投縣第二選區（南投市、名間鄉、竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉），國民黨林明溱任期一屆半後當選縣長，由許淑華接任；許淑華一屆半後當選縣長，今年3月民進黨首次由競選縣長失利的蔡培慧挑戰成功。蔡培慧當選立委後曾透露，學者出身的自己很不會選舉，縣長一役落敗後曾想離開政壇，在賴清德鼓勵、引導下，手把手將她從「政策控」進化成「鄉親控」，自己才得以當選。
但4年前代表民進黨參選立委的前水里鄉長陳癸佑，日前宣佈以無黨籍身份參選。陳癸佑4年前以59,322票敗給許淑華的80,067票，地方認為將對蔡培慧的選情造成不小衝擊。
投二選區公民數近20萬人，以南投市8萬人最多、其次是竹山4萬多、名間3萬多，其他4鄉鎮1萬人上下。今年初立委補選，蔡培慧在竹山、名間大贏4655票，但在許淑華大本營南投市輸1616票；明年初立委選舉，國民黨推出竹山區第一高票縣議員游顥參選，無力整合黨內勢力的蔡培慧，勢必腹背受敵。
自從陳癸佑宣佈參選以來，許淑華便積極帶游顥勤跑行程，從雨後的信義鄉勘災、竹山的農水路建設改善，兩人都是形影不離，游顥幾乎成了許淑華分身。
民進黨這邊也沒閒著，除了低調不公佈黨紀處置方式，避免陳癸佑話題延燒，賴清德下星期一下午在蔡培慧選區安排2場寺廟參香祈福、一場農業座談會；上午則在第一選區連跑草屯鎮3間廟、輔選參選人蔡銘軒，「最強催票機」想在南投延續年初的勝選氣勢，意圖極為顯著。