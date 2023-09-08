大直民宅塌陷一層樓！李鴻源詳解天坑3大可能成因

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📍地質結構非天坑發生關鍵
但李鴻源說，這次的塌陷本質上與地質問題關係甚微。他解釋，重大工程推動時，要做的第一件事就是「地質鑽探」，了解施工地點的地質結構分佈，如黏土層、沙粒層等，並預估地下水量，實際施作的時候才能知道連續壁要打多深，也都是必須掌握的基本資訊。
雖然民眾常聽到某些地方的地質環境可能不適合施作工程，比如有斷層、屬於土壤液化潛勢等，但李鴻源強調，這些都是可以透過技術解決的問題，如果按照作業程序來做，絕大多數的建案都不會出問題，這次的天坑事件當然是個警訊，但也不至於擴大解釋成特定區域不能做新建案。
📍天坑3大成因
李鴻源指出，地下水把建物本身或周邊的地基帶走，達到一定程度、無法負擔地面上的重量後發生塌陷，通常會被形容為「天坑」，細究其發生原因，大致可以分為3種，其中一種就如這次的大直民宅，因為鄰近工地的連續壁、地下水沒有處理好，因此影響鄰近區域。
第二種則是污水、自來水管道造成的管湧現象。李鴻源說，漏水發生時，同樣會把土地的細顆粒、甚至中顆粒帶走，尤其幹管漏水的水量更是驚人，最終無法承受地表的重量而塌陷，這在台灣每個城市都會出現，甚至不是太少見的現象。
第三種可能性就是大雨後、排水系統無法良好運作，造成地基沖刷、最終掏空細顆粒，導致路面出現塌陷，近幾年最著名的例子就是高雄在豪雨後，陸續出現5000個路面坑洞，至於其規模大小，端看掏空狀況。
📍工程疏忽才是釀災關鍵
李鴻源說，雖然各種天坑的成因、情境各異，但共通點就是地下水沒處理好，以大直民宅一案來說，附近正在施作的地上12層、地下3層建築並不是特別大的建案，也並非特別高的建築，以工程常識來說應該也不是很突兀的規劃，但既然周邊住戶早有申訴，若當時就灌漿處理，即使塌陷發生，也不會如此嚴重。
因此，李鴻源推測，這次災害主因恐怕還是施工過程的疏失，但也強調天坑雖是非常局部的災害，仍嚴重影響了受災戶的生活，僅僅是短期的安置，仍無法解決災民的經濟困境，未能妥善處置的話，受災民眾的生活在未來2年都會發生嚴重問題，希望政府務必提供相關協助。
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