不顧深圳暴雨、G20！習近平去東北勘「上月的災」　分析：防暗殺

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習近平表示，「我牽掛受災的地方。在咱們中國，人民群眾遇到困難，還是要發揮我們社會主義優越性，就是一方有難，八方支援，國家全力支持。希望救災重建工作圓滿順利。」
新聞畫面顯示，蔡奇、李干傑、何立峰、諶貽琴等多名高官陪同習前往視察。
中國多地今年夏天遭受洪災，黑龍江省上月初遭颱風杜蘇芮環流侵襲，受災嚴重，尚志市遭遇百年大雨，隨後又遇到卡努颱風接棒來襲。中國南方夏季暴雨很常見，但很少發生在北方，今年7月下旬起至8月初，中國北方降下創紀錄的雨量，城市、農田遭到水淹、摧毀。
但在習近平現身黑龍江之際，福建、廣東多地因颱風「海葵」影響，遭遇強降雨，城市嚴重淹水。9月8日凌晨，深圳水庫緊急洩洪，香港多區也出現罕見嚴重水淹。
針對習近平為什麼不在洪災爆發期間前往災區，也引發議論。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）指出，習近平去勘災的速度通常比前領導人江澤民、胡錦濤慢很多，很可能是他更集權所致，「這種拖延狀況在習近平掌政中很常見，對他來說可不是什麼好事」。
旅美學者胡平則認為，主要是安全原因。他在推特上表示，「習近平每次到下面視察，陣仗都相當大，一路之上，更不用說現場，周圍至少幾十米是不可以有閒雜人等，不可以有政治上不可靠的人的，是必須有明的暗的一大堆保鏢的，這在災區就很難做到，所以不放心，所以乾脆不去。」