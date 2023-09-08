加中「互驅外交官」關係持續惡化！杜魯道：目前看不到和解空間
加拿大對中國維持著戒心與強硬態度，該國總理杜魯道7日接受訪問更表示，由於中國國家主席習近平採取強硬的外交政策以及過去數年來做出的決定，目前兩國之間並無「和解」（rapprochement）的空間，更稱加拿大與中國眼下不可能建立正常關係。
國際中心楊智傑／綜合報導
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）昨（7）接受《彭博社》訪問時表示，因為中國在過去幾年做出的決定，增加了其與加拿大和其他國家交往的困難。此前中國領導人習近平已經在去年的G20高峰會間公開指責杜魯道，當時就有不少加拿大專家與前外交官認為，習的作為已經凸顯他對杜魯道的輕視與不尊重，如今雙邊關係更陷入難以回溫的冰點。
訪談期間，杜魯道坦言自己上任時曾希望與中國達成自由貿易協定，但兩國關係在3年後瞬間轉為敵對，這是因為當時加拿大答應了美國引渡要求，逮捕了中國的「華為公主」孟晚舟後，中國報復性地拘留2名加拿大公民，又對特定食品出口進行禁運，「公民因政治原因被任意拘留，為兩國關係帶來真正的寒意」。
中國也一直被控干預加拿大選舉，此前杜魯道政府對此現象的無視或輕忽也一直被加拿大社會與在野政治人物們批評，直到這些指控激化成雙邊在今年5月發生的重大外交摩擦，將外交官列為「不受歡迎人物」互相驅逐後，杜魯道也在受訪時提到，他的公共安全部長稍晚也將宣布針對中國干預選舉事件進行公開調查。
杜魯道強調，中國仍是全球最重要的經濟體之一，沒人能夠忽視這件事，但加拿大政府與中國之間的關係或許目前仍「相對穩定」，但仍有很大的改善空間。