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今日來講股／專家：台股恐持續區間震盪　蘋果與軍工短線題材夯

▲專家指出，在強勢美元下，預期台股新一周仍呈現區間震盪、偏弱的整理格局，但可以留意蘋果新機以及台北航太展將登場，短線上有題材的效應，投資人可以留意。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家指出，在強勢美元下，預期台股新一周仍呈現區間震盪、偏弱的整理格局，但可以留意蘋果新機以及台北航太展將登場，短線上有題材的效應，投資人可以留意。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

受到美股科技股走跌拖累，台股8日早盤在電子股走勢相對疲軟下，一度急跌逾百點，但盤中跌幅收斂，且部分資金輪動至非電板塊，最後終場下跌43.12點，收在16576.02點，守住月線，成交量為2304.95億元，周線翻黑。專家指出，在強勢美元下，預期台股新一周仍呈現區間震盪、偏弱的整理格局，但可以留意蘋果新機以及台北航太展將登場，短線上有題材的效應，投資人可以留意。

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台新投顧副總經理黃文清接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，台股本周先漲後跌，跌勢部分主要是美中科技戰近來受到關注，先從華為推出Mate 60 Pro，被外界視為是突破美方防線，又傳出中國大陸也要反制蘋果iPhone新機，將禁止公務人員使用iPhone及其他外國品牌，未來可能將禁令擴大至國營企業，影響達數百萬人。

黃文清指出，市場也關注華為新機熱賣恐侵蝕蘋果手機出貨數量，因此蘋果遭到利空襲擊，台股蘋概股遭殃。另外，輝達近日提交美國證交會文件指出，執行長黃仁勳在9月初一共賣出將近9萬股輝達股票，造成輝達股價在7日開盤即重挫逾3.61%，而台股AI概念股也熄火，連帶使台股也偏弱。

黃文清表示即便本周有半導體展，但半導體相關族群利多鈍化，主要還是因為AI族群已經漲太多、籌碼仍凌亂，資金往外擴散到基期偏低的手機相關零組件，還有像是非電子等傳產、原物料或是金融族群跌深反彈，之前漲多、基期高的股價便開始向下修正。

展望下周台股盤勢，黃文清指出，產業大環境沒有想像中樂觀、還有市場氣氛趨使，以及美國經濟數據到反映到貨幣政策，強勢美元下，預期台股新一周仍呈現區間震盪、偏弱的整理格局，可能在半年線與季線之間做震盪整理。

黃文清表示，下周蘋果iPhone 15新機將亮相，以及台北航太展將登場，都是盤面上的重要題材，短線上相關蘋概手機零組件與航空零組件族群，投資人可以多多留意。

不過，他也提醒，雖然蘋果這次最高規手機的表現可能還是不錯，但新機的預購以及整體的銷售狀況都還要再留意，因為將攸關幾個權值股的表現。其中權值股可能從現在到月底都守在區間，低檔在半年線、高檔在季線附近。

至於輝達執行長黃仁勳賣股，黃文清認為這段期間AI族群已經漲太多，不論是一般投資人還是大股東多少都有一些獲利了結的賣壓，其實很正常，且看看黃仁勳賣股比例並沒有特別高，他建議畢竟AI已經漲多且籌碼凌亂，不要刻意追高即可。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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