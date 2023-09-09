今日來講股／專家：台股恐持續區間震盪　蘋果與軍工短線題材夯

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黃文清指出，市場也關注華為新機熱賣恐侵蝕蘋果手機出貨數量，因此蘋果遭到利空襲擊，台股蘋概股遭殃。另外，輝達近日提交美國證交會文件指出，執行長黃仁勳在9月初一共賣出將近9萬股輝達股票，造成輝達股價在7日開盤即重挫逾3.61%，而台股AI概念股也熄火，連帶使台股也偏弱。
黃文清表示即便本周有半導體展，但半導體相關族群利多鈍化，主要還是因為AI族群已經漲太多、籌碼仍凌亂，資金往外擴散到基期偏低的手機相關零組件，還有像是非電子等傳產、原物料或是金融族群跌深反彈，之前漲多、基期高的股價便開始向下修正。
展望下周台股盤勢，黃文清指出，產業大環境沒有想像中樂觀、還有市場氣氛趨使，以及美國經濟數據到反映到貨幣政策，強勢美元下，預期台股新一周仍呈現區間震盪、偏弱的整理格局，可能在半年線與季線之間做震盪整理。
黃文清表示，下周蘋果iPhone 15新機將亮相，以及台北航太展將登場，都是盤面上的重要題材，短線上相關蘋概手機零組件與航空零組件族群，投資人可以多多留意。
不過，他也提醒，雖然蘋果這次最高規手機的表現可能還是不錯，但新機的預購以及整體的銷售狀況都還要再留意，因為將攸關幾個權值股的表現。其中權值股可能從現在到月底都守在區間，低檔在半年線、高檔在季線附近。
至於輝達執行長黃仁勳賣股，黃文清認為這段期間AI族群已經漲太多，不論是一般投資人還是大股東多少都有一些獲利了結的賣壓，其實很正常，且看看黃仁勳賣股比例並沒有特別高，他建議畢竟AI已經漲多且籌碼凌亂，不要刻意追高即可。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。