三重工地水泥澆置不慎破牆流入鄰房 新北府出面協調後續修繕賠償
昨日台北市發生大樓工地興建造成一旁公寓塌陷意外，同一天在新北市三重區大同南路一處5層樓新建案，也發生因混凝土澆置不慎衝破隔壁民宅意外，造成民宅3樓牆壁破大洞，室內也被泥漿弄得一團亂。對此，新北市政府工務局第一時間勒令現場停工，並依建築法處以監造人和承造人各9萬元罰鍰，今（8）日再前往現場協助受損戶修復和賠償等事宜。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府工務局施工科長陳俊翰表示，該建案昨日進行3樓混凝土澆置時，不慎導致隔壁鄰房牆壁受損及3樓違建輕鋼架坍塌，市府於接獲通報後，第一時間立即會同專業技師公會人員前往現場勘查，針對工地未做妥安全防護措施部分，已依建築法規定勒令停工，並要求工地應完成改善並賠償受損戶的財產損失後，才能復工。
新北市政府工務局提到，該新建案在去年6月拆除老舊建築物時，就曾發生鄰損狀況，在接獲受損戶投訴後，要求建案監造人、承造人及專任工程人員到現場查看，當時經專業判斷無危害公共安全疑慮，因此同意工程繼續施工。
新北市議員邱婷蔚今天下午也到場關心無家可歸的鄰房住戶，指出工地灌漿直接造成鄰房毀損，強調施工可以細心一點，工地施工不要直接搭設在鄰房，或許就不會灌漿轟隆一聲，導致整棟樓毀損了。