基本工資連8漲！調幅4.05%、月薪破27K　239萬名勞工受惠

三重工地水泥澆置不慎破牆流入鄰房　新北府出面協調後續修繕賠償

▲三重工地混凝土澆置不慎破牆流入鄰房意外，現場已勒令現場停工，並裁處監造和承造人各9萬元罰鍰。（圖 ／新北市政府工務局提供）
▲三重工地混凝土澆置不慎破牆流入鄰房意外，現場已勒令現場停工，並裁處監造和承造人各9萬元罰鍰。（圖 ／新北市政府工務局提供）

記者吳嘉億／新北報導

昨日台北市發生大樓工地興建造成一旁公寓塌陷意外，同一天在新北市三重區大同南路一處5層樓新建案，也發生因混凝土澆置不慎衝破隔壁民宅意外，造成民宅3樓牆壁破大洞，室內也被泥漿弄得一團亂。對此，新北市政府工務局第一時間勒令現場停工，並依建築法處以監造人和承造人各9萬元罰鍰，今（8）日再前往現場協助受損戶修復和賠償等事宜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲三重工地混凝土澆置不慎意外衝破隔壁民宅牆壁，現場亂成一團。（圖 ／翻攝新北市議員邱婷蔚臉書）
▲三重工地混凝土澆置不慎意外衝破隔壁民宅牆壁，現場亂成一團。（圖 ／翻攝新北市議員邱婷蔚臉書）
新北市政府工務局施工科長陳俊翰表示，該建案昨日進行3樓混凝土澆置時，不慎導致隔壁鄰房牆壁受損及3樓違建輕鋼架坍塌，市府於接獲通報後，第一時間立即會同專業技師公會人員前往現場勘查，針對工地未做妥安全防護措施部分，已依建築法規定勒令停工，並要求工地應完成改善並賠償受損戶的財產損失後，才能復工。

▲三重工地混凝土澆置不慎意外衝破隔壁民宅牆壁，泥漿灌入民宅。（圖 ／翻攝新北市議員邱婷蔚臉書）
▲三重工地混凝土澆置不慎意外衝破隔壁民宅牆壁，泥漿灌入民宅。（圖 ／翻攝新北市議員邱婷蔚臉書）
新北市政府工務局提到，該新建案在去年6月拆除老舊建築物時，就曾發生鄰損狀況，在接獲受損戶投訴後，要求建案監造人、承造人及專任工程人員到現場查看，當時經專業判斷無危害公共安全疑慮，因此同意工程繼續施工。

新北市議員邱婷蔚今天下午也到場關心無家可歸的鄰房住戶，指出工地灌漿直接造成鄰房毀損，強調施工可以細心一點，工地施工不要直接搭設在鄰房，或許就不會灌漿轟隆一聲，導致整棟樓毀損了。

▲三重工地混凝土澆置衝破隔壁民宅牆壁，新北市議員邱婷蔚前往會勘了解狀況。（圖 ／翻攝新北市議員邱婷蔚臉書）
▲三重工地混凝土澆置衝破隔壁民宅牆壁，新北市議員邱婷蔚前往會勘了解狀況。（圖 ／翻攝新北市議員邱婷蔚臉書）

被列為新北市政府七大寇黑名單　新北綠議員轟重返威權時期

35名國際交換生入校交流　體驗新北文化、人情味

糙齒海豚擱淺八里挖子尾沙灘　新北動保處協同救援團隊搶救

新北表揚體育有功人員、團體　侯友宜：打造運動城市品牌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞