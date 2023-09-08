基本工資漲幅超過軍公教！學者：勞團的勝利、關注製造業衝擊

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勞動部長許銘春透露，勞方委員除了在意CPI為2.14外，也相當看重17項重要民生物資年增率5.51%，認為應該全額反映，經過勞資雙方協調、折衷後，今年調幅公式為經濟成長率仍維持勞資共享，即取1/2；物價部分，主計總處預測全年CPI年增率為2.14%則取2/3，行政院物價穩定小組17項民生物資CPI年增率5.51%則取1/3，最後得出4.05%。
勞團在會前就喊出基本工資調幅應比照軍公教調薪4%；在服務業、製造業景氣不同情況下，中華民國全國商業總會認為調幅3%是可接受範圍，中華民國全國工業總會則表示漲幅若超過2%不合理，沒想到最後拍板4.05%，高於軍公教，並遠高於資方預期。
邱達生認為，「這是勞團的勝利！」畢竟依照原本公式算出來，明年調幅應只有約3%，日前也傳出最多漲至3.5%，沒想到最後調幅達4.05%，比資方預期還高很多，可以想見資方會不開心。
邱達生說，調幅大漲的好處是進一步解決貧富分配問題，但壞處可能引發資方投資動機減少，畢竟利潤被吃掉，會減少其資本支出的動機，進一步引起對經濟成長的衝擊；但他相信，4.05%應該是勞資雙方依據通膨、經濟成長率的考量，不會到太過，而且領最低薪資的勞工約200萬人，占整體勞工比例低，絕大多數勞工的薪資都超過基本工資，因此調漲4.05%，不至於對產業有太大影響，可能對中小型企業比較有影響。
李健鴻表示，看到4.05%沒有覺得太驚訝，從許銘春早上致詞就能看出端倪，她提到，最近主計總處公布物價漲幅仍高，且近期颱風多，物價漲幅讓民眾非常有感，再加上很多調查都顯示年底到明年景氣會變好，而基本工資的調整是明年1月1日起適用，可以看出她想調高一點。
李健鴻說，基本工資調整主要是要讓弱勢勞工，能夠因為薪資調整有足夠的購買力，調到4.05%確實讓這部分的低薪勞工受惠更多，對勞工來說，當然是好事，但要注意，有部分傳統產業出口狀況不好，且年底前也不見好轉跡象，明年狀況亦無從得知，基本工資調漲4.05%會對傳產、製造業造成什麼樣的衝擊，值得關注。