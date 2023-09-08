天氣預報／週末再忍2天下雨！下週好天氣回歸 鴛鴦颱風直撲日本
低壓帶近期仍持續主導台灣天氣，中央氣象局預報員廖經翔指出，明（9）日各地天氣持續不穩定，尤其在午後水氣較多的情況下，中南部、東南部、各山區都還是可能有豪雨的出現，下週日（9月10日）酸是雨勢慢慢趨緩的時段，但降雨仍算明顯，下週各地天氣才會回穩，此外鴛鴦颱風（國際命名：Yun-yeung）路徑直撲日本，預計可能今晚登陸，近期有要飛往日本的民眾務必留意。
記者張志浩/綜合報導
廖經翔表示，明日受低壓帶影響，天氣不穩定，各地易有「短延時強降雨」，中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區及午後東南部地區、其他山區有局部大雨或豪雨發生的機率。
廖經翔說明，下週日為水氣「由北而南逐漸減少」的過程，但南部及東南部仍有局部短暫陣雨，中部以北及東北部有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後中部以北及山區有局部短暫雷陣雨；這段時間，東北風也將帶來些微涼空氣，清晨氣溫略降到攝氏22至24度；不過白天高溫變化不大。
下週一至下週五（9月11日至9月15）水氣減少，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後中南部及北部山區有零星短暫雷陣雨。而目前台灣東部外海正有熱帶擾動發展，不排除可能形成熱帶性低氣壓，後續會不會有颱風生成級影響，氣象局將持續觀察。