▲深耕史國14年！北醫附醫打造醫療外交合作典範　3亮點曝

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與史國合作 展開3大醫療特色北醫附醫施俊明院長指出，台史醫療合作在政府以及駐史瓦帝尼大使館的協助與指導下，涵蓋「醫療提升」、「醫學教育」及「國際醫衛合作」等三大特色，全方位提升史國醫療、公衛與教育，包括醫療團深耕史國、全境下鄉，多次到偏鄉義診，同時並推動寄生蟲防治、瘧疾根除等公共衛生計畫，充分展現台灣的醫療實力。
另外，北醫附醫自2019年起在當地協助建立國家醫師考照制度，從醫師養成做起，由根基提升史國醫療水準；而全球面臨COVID-19疫情，北醫附醫兩度派遣專家防疫團，第一時間進入史國協助抗疫，並透過教學、培訓，建立當地重症醫療的能力。
不僅常規醫療服務 更提供當地缺乏科別於史京政府醫院協助接待的北醫附醫王偉副院長指出，駐史國醫療團在史京政府醫院提供門診、專科手術等常規醫療服務，更提供當地缺乏之科別，例如唯一的神經外科、骨科關節鏡手術，完成史國全國首例神經外科手術，讓當地居民能夠接受開顱手術、攝護腺手術以及癌症化療等，減少轉診南非的昂貴花費及病情延誤，總計每年提供超過1萬人次的醫療服務。
協助史國訓練醫學生 建立完善醫師培養準則除了臨床醫療服務，王偉副院長表示，史國國內沒有醫學院，台灣協助史國訓練醫學生，學生返回史國後，由北醫派遣教學團隊，提供實習醫師訓練，並透過協助史國建立醫師考照制度，建立完善的醫師養成，同時也協助史國醫師公會建立多項疾病的指導準則，讓當地的醫學診斷及治療有所指引，全方位促進史國醫療的永續發展。
▲蔡英文總統參觀史京政府醫院（圖為總統府提供）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59171
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