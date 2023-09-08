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深耕史國14年！北醫附醫打造醫療外交合作典範　3亮點曝

▲深耕史國14年！北醫附醫打造醫療外交合作典範　3亮點曝
▲深耕史國14年！北醫附醫打造醫療外交合作典範　3亮點曝

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】慶祝台灣與史瓦帝尼王國建交55週年，蔡英文總統率團二度出訪史瓦帝尼，並於9月6日前往史國最大之史京政府醫院，視察臺北醫學大學醫療團隊之成果。由臺北醫學大學附設醫院派遣之醫療團自2009年迄今步入第14年，從最初支援史國醫療到近年致力提升史國醫學教育，深植史國醫療體系發展，更是厚實雙方永續夥伴關係。

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與史國合作　展開3大醫療特色

北醫附醫施俊明院長指出，台史醫療合作在政府以及駐史瓦帝尼大使館的協助與指導下，涵蓋「醫療提升」、「醫學教育」及「國際醫衛合作」等三大特色，全方位提升史國醫療、公衛與教育，包括醫療團深耕史國、全境下鄉，多次到偏鄉義診，同時並推動寄生蟲防治、瘧疾根除等公共衛生計畫，充分展現台灣的醫療實力。

另外，北醫附醫自2019年起在當地協助建立國家醫師考照制度，從醫師養成做起，由根基提升史國醫療水準；而全球面臨COVID-19疫情，北醫附醫兩度派遣專家防疫團，第一時間進入史國協助抗疫，並透過教學、培訓，建立當地重症醫療的能力。

不僅常規醫療服務　更提供當地缺乏科別

於史京政府醫院協助接待的北醫附醫王偉副院長指出，駐史國醫療團在史京政府醫院提供門診、專科手術等常規醫療服務，更提供當地缺乏之科別，例如唯一的神經外科、骨科關節鏡手術，完成史國全國首例神經外科手術，讓當地居民能夠接受開顱手術、攝護腺手術以及癌症化療等，減少轉診南非的昂貴花費及病情延誤，總計每年提供超過1萬人次的醫療服務。

協助史國訓練醫學生　建立完善醫師培養準則

除了臨床醫療服務，王偉副院長表示，史國國內沒有醫學院，台灣協助史國訓練醫學生，學生返回史國後，由北醫派遣教學團隊，提供實習醫師訓練，並透過協助史國建立醫師考照制度，建立完善的醫師養成，同時也協助史國醫師公會建立多項疾病的指導準則，讓當地的醫學診斷及治療有所指引，全方位促進史國醫療的永續發展。

總統府提供
總統府提供
▲蔡英文總統參觀史京政府醫院（圖為總統府提供）




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59171

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