暴雨警告取消！香港破139年紀錄黑雨至少造成2死117傷 財損32億
香港昨（7）日晚間至今日，受到海葵颱風殘餘環流影響降下暴雨，1小時雨量高達158.1公釐，創下1884年香港天文台開台以來最高紀錄。香港天文台今日下午4點45分宣布取消所有暴雨警告，但提醒民眾仍須警覺河道氾濫可能帶來的危險。這場黑色暴雨造成至少2死1失蹤117傷，包括4人傷勢較重；另外根據彭博行業研究估計，香港因雨遭受超過1億美元、約新台幣32億元的財損。
記者倪浩軒/綜合報導
香港天文台於7日晚上11點05分發出黑色暴雨警告信號，持續至今日下午3點40分改發黃色暴雨警告信號，黑雨歷時16小時35分鐘，也打破了天文台開台以來紀錄。而在今日下午4點45分，香港天文台把暴雨警告信號全部取消，但提醒民眾仍須警覺河道氾濫可能帶來的危險。
一夜黑雨成災，香港消防處在銅鑼灣和上環，發現2位男子在海面飄浮，撈起後送醫紛紛宣告不治，另還有1人失蹤。根據香港醫管局資料，截至今日下午2點15分，暴雨已造成117人受傷入院求治，其中4人傷勢嚴重，香港保安局局長鄧炳強表示，傷勢較重的4人，有2人是在交通意外中受傷，另2人則是跌倒受傷。
香港政府表示，極端天氣狀況將維持至今晚24點，各部門會持續應對各種災情造成的狀況，呼籲市民如非必要，盡量待在室內，減少外出。這場暴雨造成香港全城癱瘓，許多大眾運輸路線被迫封閉或更改，今日香港所有學校停課，港股也全日停止交易，但並未停班，僅呼籲企業與員工考慮上班的可行性，引來不少上班族抱怨，認為政府應該直接宣佈停班，讓大家可以專心投入善後工作。