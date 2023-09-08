海葵颱風襲高雄過後！高市勞工局進場督促工作場所安檢復原

高雄市政府勞工局局長周登春表示，海葵颱風過境台灣，挾帶強風豪雨襲擊高雄，勞工局為督促職場工作環境能儘速復原安全狀態，乃於颱風過後，立即啟動安檢復原督導工作。
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周登春並說，雇主應優先安檢的項目，包括施工鷹架、構造支撐、安全護圍、固定式起重機、洩漏偵測裝置、計測儀表、緊急開關、物料堆置與各項安全裝置設備的檢測及維修，並應加強屋頂、建築與環境清運整理作業的安全，他呼籲雇主務必在最短的時間內做好安檢，並復原工作場所的安全狀態，以維護勞工朋友的安全。
周登春指出，雇主也不要忽略登革熱疫情的威脅，需積極防範登革熱病媒蚊的孳生，清除工作場所可能的積水環境或空置的桶罐器皿，他也提醒雇主與勞工朋友，風災過後，從事各項清理修繕與復原的工作，務必事前加強作業安全評估，規劃安全作業方法與應變措施，以防範災害發生，同時應加強防範登革熱疫情，以維護勞工朋友與同住家人的健康，務必清理周遭孳生源，加強工作場所的「巡、倒、清、刷」保持乾燥整潔，絕對不能讓病媒蚊有任何孳生、蔓延的機會。
高雄市政府勞工局勞動檢查處處長郭清吉指出，事業單位依作業區域不同應加強各項安檢，尤其有立即發生危險之虞的作業，包括一般場廠應加強機械設備及物品堆儲檢查，確保正常運作及無感電、倒塌崩塌之虞。
至於屋頂及戶外的高處作業，應有安全上下設備及通道、護欄、護蓋、安全網等或使用合格之高空工作車，而營建工地部分，對各開口部分應確保覆蓋或圍欄強度足夠，塔吊、施工架與施工構台、擋土支撐及模板支撐架等構造，應再次確認設置妥當等無倒塌、崩塌及飛落之虞，相關用電設備之漏電檢測後方可施工；港區碼頭部分，相關船舶裝卸作業使用之裝卸機具實施檢查及必要之維修保養，以確認復原期安全狀態，並應再加強自動檢查、作業安全檢點，及全時監視督導確實配戴安全防護具，有效預防危險，以確保作業人員的健康與安全。