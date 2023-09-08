KID出國錄《玩很大》驚爆重傷無法走路！經紀人曝坐輪椅返台後續
藝人KID（林柏昇）以瘋狂敢衝敢玩的個性，成為節目《綜藝玩很大》主持人，陪伴許多「玩粉」近10年的時間，深受大眾喜愛。未料，KID昨（7）日卻在IG上貼出一連串受傷坐輪椅的照片，傷勢看起來相當嚴重，讓大家很擔心。對此，KID經紀人則向《NOWnews今日新聞》回應，原來是KID玩遊戲時太激烈，不小心撞到膝蓋，預計今晚回到台灣後，就會乖乖去看醫生。
記者詹鎰睿／綜合報導
KID在IG限時動態上PO出一系列坐輪椅的照片，表示自己目前無法行走，只能依賴輪椅代步。不過，KID仍樂觀提到，他已經收到許多玩很大戰友們的關心，也證實的確是在《玩很大》錄影過程中受傷，「大逃殺真的會令人尿褲子，我曾經飛越草叢，殺到爬到樹上，逃到鞋子不見。」
即便如此，KID依舊展現敬業精神，「但是你們喜歡我就得殺，雖然這次受傷了，但是絕對對得起每一個收看的玩粉啦！」至於傷勢，KID則說一切要等看過醫生才知道，「現在就是沒辦法正常走路，機場人員貼心為我準備輪椅這樣」，最後再次感謝外界關心，「我會快快復原，我還得繼續努力拚命養我木（KID兒子）！」對此，KID經紀人也向《NOWnews今日新聞》表示，「KID在玩很大玩遊戲太激烈撞到膝蓋，目前是瘀青和腫起來，今天晚上回台灣後再好好看醫生。」