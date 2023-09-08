布局大南方！加工區處辦高軟二期及屏東擴區招商座談

我是廣告 請繼續往下閱讀
加工處處長楊伯耕表示，南部已形成S科技廊帶，此次招商座談會，介紹高軟二期及屏東科技產業園區擴區，以及提供進駐園區的企業相關輔導資源，包括法人及學界的資源，無論在技術研發、市場拓銷、營運法規甚至是資源補助的申請等，都有直接對應的服務，讓公司創新進程上，可以有相當大幅度的快速成長。
楊伯耕說，相信在中央地方政策推動下，佈局大南方，除了產業群聚效應，更能強化企業競爭優勢，讓產業飛躍升級，他並說，高雄亞灣區為全國最大5G AIoT試驗場域，為擴大南部數位科技產業群聚之規模，該處正執行高雄軟體園區第2園區開發計畫，並在北、中、南各舉辦招商座談會，以讓各區企業瞭解高雄是值得投資的地方，吸引廠商來高雄一起奮鬥打拼。
楊伯耕指出，高雄軟體園區第2期位於高雄多功能經貿園區第3種特定倉儲轉運專用區，面積約2.45公頃，分為A、B、C三大坵塊，聚焦從事數位內容、資訊軟體、智慧應用、電子電信研發等5G、AIOT應用、研發及測試等知識密集型產業進駐，歡迎有意投資進駐之投資人踴躍提出申請。
楊伯耕並指出，高軟二期聚焦從事數位內容、資訊軟體、智慧應用、電子電信研發等5G、AIoT應用、研發及測試、法人單位等知識密集型產業進駐，而屏東科技產業園區擴區則聚焦塑膠製品、金屬製品、機械設備等相關製造業與其他低汙染產業進駐，預估可促進50億元投資、提高100億元產值，並創造790個就業機會。