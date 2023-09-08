龍蝦堡之亂！4盎司龍蝦堡遭灌負評 店家道歉：非24小時隨時待命
麥當勞開賣「螯龍蝦堡」，引發龍蝦堡旋風，高雄鳳山一間賣龍蝦沙拉堡的店家因為有販售「4盎司龍蝦堡」，也引起民眾關注，但小店人手不足，難以負荷爆紅帶來的人潮，讓買不到的消費者氣炸，狂刷店家一星負評，讓店家道歉求饒，強調「已超出老闆人手能力範圍」、「我們不是營業24小時，隨時待命接電話訂餐」，請大家多多體諒。
記者鄭婷襄／高雄報導
據了解，該間在高雄鳳山的龍蝦沙拉堡店家在去年8月就推出「4盎司龍蝦堡」，過去就曾吸引許多網紅、美食部落客前來，現在的價格為一份460元，如今因為麥當勞開賣「螯龍蝦堡」再度爆紅，加上媒體的報導，吸引許多民眾前來朝聖，但人潮似乎讓店家難以負荷，許多買不到的民眾氣得在網路上留下負評。
對此，光頭龍蝦沙拉堡老闆昨（7）日晚間在臉書貼出一張敬禮抱歉的照片，表示感謝大家的支持與愛護，「近期因新聞報導的關係讓原本無人問津的小店，造成排隊及電話點餐的人數爆增，目前已超出老闆人手能力範圍，如有來現場點餐但需等待較久的時間，請自行斟酌訂餐」。
店家指出，「電話打無人接聽請耐心撥打幾次，買個沙拉堡而已真的不需要動怒，再次說聲抱歉，如果打來電話已關機，就表示今日已完售，如果可以過兩個禮拜再來，熱潮退去應該就會緩和許多」。
店家無奈表示，「請不要再非營業時間打電話進來訂餐，我們不是營業24小時，隨時待命接電話訂餐，我們需要時間備料，也需要時間休息，謝謝大家的支持，也請大家能多多體諒」；發文底下則有許多民眾聲援，「加油！等熱潮過去會去捧場」、「辛苦了，品質還是要優先顧好」、「老闆加油」、「有機會到高雄再去捧場」。