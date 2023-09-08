名家論壇》謝國安／滿天飛的雞蛋砸向民進黨

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至於槓上陳吉仲的柯文哲排名第三，總分124822。除了這個，就是一開始被媒體獨家報導柯文哲老家有違建問題，引發網友一片討論。畢竟柯文哲昔日在台北市長任內，拆除違建是不手軟的。結果綠營側翼打著打著太用力，後來也有媒體獨家報導了民進黨總統參選人賴清德新北萬里老家是違建，這下子尷尬，綠營側翼替賴清德講話的說詞紛紛出籠，不過最經典的還是許久沒受訪的賴清德竟然回應媒體說「有門牌不是違建」，瞬間被大酸特酸。而賴清德聲量也因此維持高檔，排名第二，總分有132083分。違建的聲量也確實壓過其他賴清德想打的議題。不過他任用陳時中接北市選舉操盤，又一波引發外界熱議。陳時中排名第十七，讓民眾突然回憶起疫情期間的高端風暴。
國民黨總統參選人侯友宜排名第四，總分仍然只有90053，跟聲量排行前三名的對手有不小差距。侯友宜最近開始打政策牌，80歲以上老人取消巴氏量表，獲得各界一致好評，緊接著包括老人健保免費等政策也逐步出籠，主打高齡化社會政策意圖明顯，也試著用減輕年輕人照顧負擔，試圖搶攻中產階級選票。只不過侯友宜自主聲量太低，即使國民黨與友軍想盡辦法拉抬，還是沒辦法到前三名。而巴氏量表政策完全打到民進黨，行政院長陳建仁宣布跟進實施，被網友大酸「拿香跟拜」、「過去執政七年在做什麼」，然而對民進黨而言，不能讓這議題造成的傷害延燒，否則「不顧人民」的標籤一旦揮之不去，就可能影響賴清德的選情。陳建仁排名第十四名。而侯友宜現在用政策逐步塑造他愛民與解決問題的形象，會不會反映在民調上，還在觀察期。
郭董郭台銘連續兩周第一，過去這周總分有14萬。郭董火力全開，被貼仇女標籤、承諾未來當選補助生孩子的父母每月一萬五、用運鈔車送聯署書…等等，但各界最關心與討論度最高的依舊是郭台銘的副手是誰，仍然沒有影子。加上郭台銘爆氣飆罵媒體八分鐘，某種程度也凸顯了郭董目前的焦慮。但在現在的大氛圍下，郭董參選的前景，仍然是一團迷霧。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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