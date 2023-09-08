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名家論壇》謝國安／滿天飛的雞蛋砸向民進黨

▲農業部長陳吉仲好幾次親上火線解釋「超思」進口巴西雞蛋的爭議，卻越解釋越不清楚，反倒是像農業部長親自為這間資本額50萬的公司護航。（圖／記者許若茵攝，資料照片）
▲農業部長陳吉仲好幾次親上火線解釋「超思」進口巴西雞蛋的爭議，卻越解釋越不清楚，反倒是像農業部長親自為這間資本額50萬的公司護航。（圖／記者許若茵攝，資料照片）

文/謝國安

最近農業部跟「超思」公司之間進口巴西雞蛋的爭議，已經延燒一周以上。包括這期間柯文哲還跟農業部隔空交火，雙方火藥味濃厚。畢竟，只要跟政府做過生意的人都知道，跟政府合作有很多規定，如果案子金額大，有些還對來標案或是提出合作的公司，有資本額的限制。偏偏這次協助台灣進口巴西雞蛋的超思公司，不但資本額只有50萬，還能做到農業部6億的雞蛋生意，引發各界嘩然。

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為什麼資本額50萬的「超思」公司可以承接農業部上億元的雞蛋進口專案？從巴西進口9千萬顆雞蛋，數量也是最多。農業部長陳吉仲好幾次親上火線解釋，卻越解釋越不清楚，反倒是像農業部長親自為這間資本額50萬的公司護航。陳吉仲不斷強調「代墊執行優於合約」，卻是用「補助」名義規避政府採購法，難怪被民代以及人民懷疑有圖利嫌疑，反而掩蓋了缺蛋的根本原因。根據Sola大數據團隊過去一周（8/31-9/6）政治人物聲量調查分析排行，農業部長陳吉仲堂堂重回前十名，來到第五名，總分84619分。當然這筆帳除了算在陳吉仲身上，也對執政的民進黨不無影響。質疑農業部最力的國民黨立委參選人徐巧芯排名第七，總分超過45000；王鴻薇則排名第十二。

▲本周政治人物TOP20排行榜。（圖／Sola大數據團隊提供）
▲本周政治人物TOP20排行榜。（圖／Sola大數據團隊提供）
至於槓上陳吉仲的柯文哲排名第三，總分124822。除了這個，就是一開始被媒體獨家報導柯文哲老家有違建問題，引發網友一片討論。畢竟柯文哲昔日在台北市長任內，拆除違建是不手軟的。結果綠營側翼打著打著太用力，後來也有媒體獨家報導了民進黨總統參選人賴清德新北萬里老家是違建，這下子尷尬，綠營側翼替賴清德講話的說詞紛紛出籠，不過最經典的還是許久沒受訪的賴清德竟然回應媒體說「有門牌不是違建」，瞬間被大酸特酸。而賴清德聲量也因此維持高檔，排名第二，總分有132083分。違建的聲量也確實壓過其他賴清德想打的議題。不過他任用陳時中接北市選舉操盤，又一波引發外界熱議。陳時中排名第十七，讓民眾突然回憶起疫情期間的高端風暴。

國民黨總統參選人侯友宜排名第四，總分仍然只有90053，跟聲量排行前三名的對手有不小差距。侯友宜最近開始打政策牌，80歲以上老人取消巴氏量表，獲得各界一致好評，緊接著包括老人健保免費等政策也逐步出籠，主打高齡化社會政策意圖明顯，也試著用減輕年輕人照顧負擔，試圖搶攻中產階級選票。只不過侯友宜自主聲量太低，即使國民黨與友軍想盡辦法拉抬，還是沒辦法到前三名。而巴氏量表政策完全打到民進黨，行政院長陳建仁宣布跟進實施，被網友大酸「拿香跟拜」、「過去執政七年在做什麼」，然而對民進黨而言，不能讓這議題造成的傷害延燒，否則「不顧人民」的標籤一旦揮之不去，就可能影響賴清德的選情。陳建仁排名第十四名。而侯友宜現在用政策逐步塑造他愛民與解決問題的形象，會不會反映在民調上，還在觀察期。

▲總統候選人聲量排行榜趨勢圖。（圖／Sola大數據團隊提供）
▲總統候選人聲量排行榜趨勢圖。（圖／Sola大數據團隊提供）
郭董郭台銘連續兩周第一，過去這周總分有14萬。郭董火力全開，被貼仇女標籤、承諾未來當選補助生孩子的父母每月一萬五、用運鈔車送聯署書…等等，但各界最關心與討論度最高的依舊是郭台銘的副手是誰，仍然沒有影子。加上郭台銘爆氣飆罵媒體八分鐘，某種程度也凸顯了郭董目前的焦慮。但在現在的大氛圍下，郭董參選的前景，仍然是一團迷霧。




●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人

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