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大直民宅陷落！李鴻源估至少影響2年生活　居民「3大需求」堪慮

▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）

記者林志怡／台北報導

台北市中山區大直街一處民宅7日發生嚴重的陷落事故，目前推測是周邊一處建案連續壁施工不當所致，內政部前部長、台大土木工程系教授李鴻源今（8）日就這次事件接受《NOWnews今日新聞》專訪時指出，居民需要至少2年才能恢復正常生活，其中也需要對應的醫療協助，其就學、就業、就養是非常需要跨部會單位正視的問題。

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李鴻源指出，近年來的天坑事件成因大致有3，其一是建案地下水處置不當、其二是地下自來水、污水管線漏水、其三是排水系統無法即時紓解大雨帶來的積水，產生管湧現象、地基的細顆粒隨水流失，最終無法承受地表重量而產生塌陷。

📍民宅塌陷「2件事」先行
針對這次大直民宅塌陷，李鴻源強調，政府首先要做的就是釐清事件發生原因、以專業來面對，如果完全按照政府現行的建案作業程序來做，99%的問題應該都是可以避免的，這次問題應該是出在工程執行時，施工單位、監工單位、政府單位有沒有三方檢視工程生命週期，對於建商、政府公務員來說，都是一個提醒。

另一方面，這次塌陷造成超過300人需要撤離，李鴻源指出，這些居民想恢復正常生活，至少需要2年的時間，且過程中會面臨房貸壓力、店家無法營業、孩子就學等問題，政府該給的協助不該只是發發便當、租個旅社安置即可，應該要提供居民所需的財務規劃協助。

李鴻源也提到，台灣有《災害防救法》，中央卻沒有統合相關事宜的「防災總署」，居民後續就學、就業、就養屬於防災專業範疇，卻無人重視，最終只有受住戶繼續受苦，其他人等事情過了也就忘了，台灣的救濟仍停留在非常皮毛的階段，就是因為缺乏缺跨部會、跨領域的應對策略。

📍跨部會溝通抓天坑徵兆
此外，李鴻源說，其實台灣跨部會資訊基本上是不整合的，比如先前曾發生過、由地下自來水、污水管線漏水造成的天坑，可以透過相關管線監測來發現警示徵兆，但以政府的水平溝通情況來說，即使自來水單位從水表發現有大量異常漏水，往往也會在轉告公務單位時發生問題。

但李鴻源強調，此類數字其實是政府可以主動掌握的，不同單位間的資訊不流通是長時間存在的問題，也非常需要政府與相關單位正視、改善。

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