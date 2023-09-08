大直民宅陷落！李鴻源估至少影響2年生活　居民「3大需求」堪慮

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📍民宅塌陷「2件事」先行
針對這次大直民宅塌陷，李鴻源強調，政府首先要做的就是釐清事件發生原因、以專業來面對，如果完全按照政府現行的建案作業程序來做，99%的問題應該都是可以避免的，這次問題應該是出在工程執行時，施工單位、監工單位、政府單位有沒有三方檢視工程生命週期，對於建商、政府公務員來說，都是一個提醒。
另一方面，這次塌陷造成超過300人需要撤離，李鴻源指出，這些居民想恢復正常生活，至少需要2年的時間，且過程中會面臨房貸壓力、店家無法營業、孩子就學等問題，政府該給的協助不該只是發發便當、租個旅社安置即可，應該要提供居民所需的財務規劃協助。
李鴻源也提到，台灣有《災害防救法》，中央卻沒有統合相關事宜的「防災總署」，居民後續就學、就業、就養屬於防災專業範疇，卻無人重視，最終只有受住戶繼續受苦，其他人等事情過了也就忘了，台灣的救濟仍停留在非常皮毛的階段，就是因為缺乏缺跨部會、跨領域的應對策略。
📍跨部會溝通抓天坑徵兆
此外，李鴻源說，其實台灣跨部會資訊基本上是不整合的，比如先前曾發生過、由地下自來水、污水管線漏水造成的天坑，可以透過相關管線監測來發現警示徵兆，但以政府的水平溝通情況來說，即使自來水單位從水表發現有大量異常漏水，往往也會在轉告公務單位時發生問題。
但李鴻源強調，此類數字其實是政府可以主動掌握的，不同單位間的資訊不流通是長時間存在的問題，也非常需要政府與相關單位正視、改善。
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