基本工資連8漲！勞團肯定：具有正面意義 籲最低工資儘速立法
基本工資審議委員會今（8）日 作成調整決定，基本工資月薪從26,400元調整至27,470元，時薪也從176元調整至183元，為蔡英文總統任內的8連漲，從上任以來的月薪20,008元，時薪120元調漲至今，分別成長37.3%與52.5%，具有極正面意義。但本次亦是蔡總統任內最後一次審議基本工資，因此，台灣勞工陣線協會呼籲應兌現承諾，儘速完成《最低工資法》的立法，為未來最低工資的調整奠定更穩定、合理和透明的基礎。
記者李琦瑋／台北報導
勞陣表示，台灣長期以來迷信於「低工資創造競爭力」的經濟發展思維，讓低薪普遍化的問題嚴重侵蝕台灣發展，基本工資就曾經出現長達11年（1997至2007）沒有調整的極不合理情形。但根據今年基本工資工作小組會議紀錄，本次就連資方團體並無特別反對調漲的意見，甚至認為可解決部分缺工的問題，可見台灣已逐漸擺脫「低工資創造競爭力」的錯誤思維。而過去數年來基本工資持續調整，事實上已經證明提高工資的積極效益，不僅改善部份低薪問題，更因維持勞工的購買力而有利於經濟發展。
勞陣指出，台灣近幾年的GDP成長展現亮眼成績，但受僱人員報酬GDP佔比卻是逐年下降，從1990年的51.12%，降至2021年的43.03%，顯示出台灣經濟成長的果實未能讓全民共享，此外根據財政部《2021年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊》資料顯示，最高與最低5%平均所得差距更擴大到161倍，亦顯示出貧富差距懸殊。
勞陣認為，解決低薪和工作貧窮已經是台灣不得不正視的問題，雖然近幾年來基本工資穩定成長，但整體而言，低薪困境仍然是當前政府應優先解決的問題，特別是台灣正面臨全球供應鏈位移下再工業化的現象，以及部份產業持續缺工的情況下，更應提出有效的工資提升政策，包括薪資透明條款等制度，讓台灣能擺脫低薪的夢魘。
勞陣重申，一個負責任的政府就必須思考國家的永續發展，《最低工資法》的立法不只是政治承諾，也是朝野共識，目前立法院朝野各黨已提出共10個版本，等待行政院版本併案審查，因此勞陣呼籲行政院應儘速將延宕已久的《最低工資法草案》送進立法院，於第10屆立法院最後一個會期儘速審查通過，完成蔡總統勞工政見拼圖，讓最低工資政策往後朝向更透明化、更制度化及可預期化，以回歸經濟成長合理分配與照顧底層勞工的目的。
勞動部長許銘春回應，《最低工資法草案》目前仍在行政院審查中，爭議點在於參考數據，勞資雙方始終無法取得共識，就像今天審議調幅，17項重要民生物資CPI到底要不要參採，勞資雙方都有不同意見，但勞動部仍會持續努力。