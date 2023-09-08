《哈林小隊》彭小刀錄影爆意外！爬坡重摔見血 救護隊緊急支援
由哈林庾澄慶率領卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天一起騎單車環島的實境節目《騎吧！哈林小隊》，首集播出就騎出超高的收視率，網路討論不斷。本周哈林小隊則騎到桃園，要來挑戰當地長達2公里的虎頭山大爬坡，沒想到狀況連連，彭小刀一度重心不穩，直接跌到路旁樹叢，嚇得製作單位趕緊出動救護隊支援，氣氛相當凝重。
記者詹鎰睿／綜合報導
本週日（10日）即將播出第二集，哈林小隊這次要挑戰桃園虎頭山，途中還邀請到大來賓姚元浩騎車作伴。面對2公里的大爬坡，隊長哈林則說：「這是完全在我想像中，但是完全沒有辦法體會的事情，可是等到真的發生，大家都定竿！（指上坡太陡，卡住無法騎乘）」即便是騎車老手，面對如此艱難的連續爬坡，也會感到相當辛苦，可以用幾乎整隊團滅來形容。
結果小隊員們陸續出現體力不支、動彈不得的狀況，有偶像包袱的張庭瑚就抗議大喊：「定竿不能拍啦！」累到不行的卜學亮也只能說出：「（怎麼）還是上坡啊！」臉上充滿無奈又疲累的神情，上氣不接下氣。彭小刀更是直接累倒，一度重心不穩跌到路旁樹叢中，小腿被樹枝刮傷流血。製作團隊也立刻出動救護隊幫忙處理傷口，讓彭小刀不斷哀號：「太硬了！太硬了！太硬了！這個絕對最硬。」
此外，哈林小隊在第二集中也迎來第一次合宿，哈林表示這也是自己從當兵後、40年後的初體驗，「印象中過這種團體生活，應該是40年前當兵的時候！」在宿舍中，哈林本來想要洗充滿汗水味的車服，但在洗衣機前，他久久站立無語，原來是不知道如何操作洗衣機，結果下一秒果斷放棄。