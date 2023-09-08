長者注意！公費「肺炎鏈球菌疫苗」10/2起開打　將分三階段接種

疾管署說明，國內今年截至9月6日累計194例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，65歲以上民眾占44.3%(86例)。目前疫情較2019年同期為低，惟高於2020-2022年同期；2019至2022年全年累計病例分別為447、228、195及200例，其中以65歲以上民眾占45.4%(486例)為多。因此，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)，依據國內流行情形，以及參考國際接種建議、疫苗臨床試驗結果等資料討論，並考量實際接種狀況及進行綜合評估後，擴大65歲以上民眾接種肺炎鏈球菌疫苗，各階段實施期程如下：
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二、第二階段(2023/11/27起)：從未曾接種過PCV13(或PCV15)及PPV23者，可公費接種1劑PCV13。間隔至少1年後(高風險對象間隔至少8週)再公費接種1劑PPV23。
三、第三階段(2023/12/25起)：曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。
疾管署指出，我國自2008年起推動75歲以上長者接種PPV23，並於去(2022)年3月4日擴及71歲以上接種。本次擴大65歲以上民眾接種1劑PCV13及1劑PPV23政策，除受益族群增加外，亦提供更完整的免疫保護力，以發揮保護長者健康之最大效益。疾管署提醒已打過肺炎鏈球菌疫苗，但未有接種紀錄者(如曾自費接種)，可先至原接種院所補登記，再依循上述已打過方式接種；如已無法取得接種證明，間隔1年後，先打PCV13，間隔至少1年後再打PPV23。忘記是否接種過者，接種前請接種單位查詢接種紀錄後，再依循接種建議接種。
疾管署呼籲，IPD好發於嬰幼兒及老年人，一旦免疫力下降，細菌可能經由呼吸道或血液侵襲器官，其症狀因感染部位不同而異，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，嚴重時甚至可能致死。預防IPD最有效的方法就是按時接種肺炎鏈球菌疫苗，請符合65歲以上民眾[1958年(含)以前出生]於公布實施後，依公布階段儘速前往接種，維護自身健康。