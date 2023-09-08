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長者注意！公費「肺炎鏈球菌疫苗」10/2起開打　將分三階段接種

▲疾管署今（8）日宣布，10月2日起分三階段擴大65歲以上民眾公費接種肺炎鏈球菌疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲疾管署今（8）日宣布，10月2日起分三階段擴大65歲以上民眾公費接種肺炎鏈球菌疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者林莞茜／綜合報導

衛福部疾管署今(8)日表示，為提供65歲以上民眾更完整的免疫保護力，有效減少侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)發生風險，降低長者因感染肺炎鏈球菌導致嚴重併發症或死亡風險及衍生醫療負擔，宣布於今(2023)年10月2日起分三階段擴大65歲以上民眾[1958年(含)以前出生]公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)疫苗。

疾管署說明，國內今年截至9月6日累計194例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，65歲以上民眾占44.3%(86例)。目前疫情較2019年同期為低，惟高於2020-2022年同期；2019至2022年全年累計病例分別為447、228、195及200例，其中以65歲以上民眾占45.4%(486例)為多。因此，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)，依據國內流行情形，以及參考國際接種建議、疫苗臨床試驗結果等資料討論，並考量實際接種狀況及進行綜合評估後，擴大65歲以上民眾接種肺炎鏈球菌疫苗，各階段實施期程如下：

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▲疾管署表示，10月2日起分三階段擴大65歲以上民眾公費接種肺炎鏈球菌疫苗。（圖／疾管署）
▲疾管署表示，10月2日起分三階段擴大65歲以上民眾公費接種肺炎鏈球菌疫苗。（圖／疾管署）
一、第一階段(2023/10/2起)：曾接種過PCV13(或PCV15)且間隔至少1年者(高風險對象間隔至少8週)，可公費接種1劑PPV23。

二、第二階段(2023/11/27起)：從未曾接種過PCV13(或PCV15)及PPV23者，可公費接種1劑PCV13。間隔至少1年後(高風險對象間隔至少8週)再公費接種1劑PPV23。

三、第三階段(2023/12/25起)：曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。

疾管署指出，我國自2008年起推動75歲以上長者接種PPV23，並於去(2022)年3月4日擴及71歲以上接種。本次擴大65歲以上民眾接種1劑PCV13及1劑PPV23政策，除受益族群增加外，亦提供更完整的免疫保護力，以發揮保護長者健康之最大效益。疾管署提醒已打過肺炎鏈球菌疫苗，但未有接種紀錄者(如曾自費接種)，可先至原接種院所補登記，再依循上述已打過方式接種；如已無法取得接種證明，間隔1年後，先打PCV13，間隔至少1年後再打PPV23。忘記是否接種過者，接種前請接種單位查詢接種紀錄後，再依循接種建議接種。

疾管署呼籲，IPD好發於嬰幼兒及老年人，一旦免疫力下降，細菌可能經由呼吸道或血液侵襲器官，其症狀因感染部位不同而異，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，嚴重時甚至可能致死。預防IPD最有效的方法就是按時接種肺炎鏈球菌疫苗，請符合65歲以上民眾[1958年(含)以前出生]於公布實施後，依公布階段儘速前往接種，維護自身健康。

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