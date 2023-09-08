只是冰山一角！李鴻源無奈：大家都在賭　揭大直民宅關鍵問題

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「我們的重點不是天坑，而是地震！」李鴻源解釋，以現在的技術來說，新建的房子大多有工程策略可以應對地震、土壤液化，甚至斷層帶都不用太擔心，要擔心的應該是1999年前建設的房屋，當時的施工規範沒那麼嚴謹、建物耐震係數沒那麼高，萬一台北發生6.2級以上的地震，就會出現嚴重災情。
然而，近年來防災型都更進展有限，李鴻源更直言，「沒有人把防災型都更當一回事，大家都在賭」，很多首長不願意推行防災型都更的原因是，工程做下去，5年內一定沒辦法看到明確結果，過程中還會引來龐大的民怨，最後落得吃力不討好的下場。
李鴻源強調，防災型都更光靠地方政府是做不來的，裡頭牽涉了太多複雜的法令、法規，一定要有中央政府出面整合，甚至需要從國土規劃的角度來重新思考，現在做工程一大難點就是「土地太貴」，台北一個建案裡頭，工程款可能只佔3成，土地款就吃掉了7成的費用，這樣的情況下難有好工程。
對於目前的防災型都更推動情形，李鴻源痛心表示，政治人物在賭自己的任內不會有大災害出現，但對百姓來說，這賭的是自己的性命，然而台灣民眾卻沒有這樣的意識、沒有把這樣的政策當作檢視官員時優先考量的議題，希望這次民宅塌陷事件，也能讓民眾有所警覺，重視相關防災型都更相關議題。
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