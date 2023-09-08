韓國又傳女教師輕生！管教調皮學生卻遭家長惡意提告「虐待兒童」

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A某在小學擔任一年級的班導，擁有近20年的教學資歷，但是從2019年起，A某因為班上有4位行為不良、愛搗蛋的學生，經常干擾教室中的教學。有一次學生毆打同學後，被A某叫到校長室管教，結果竟被家長提告，以「虐待兒童罪」向警方報案，稱A某讓孩子難堪，甚至要求下跪道歉。
由於這些調皮學生與家長們，和A某幾乎都住在同一個社區，不時會在路上相遇，導致A某身心都承受很大壓力。且對於這樣的狀況，學校始終袖手旁觀，最後A某雖然被判無罪，但仍一直接到家長惡意投訴，只好調離到其他學校。
而韓國最近接連發生教師輕生，尤其首爾一位24歲女教師於今年7月18日在教室輕生，引發社會高度關注，A某也因此陷入情緒低潮，最後走上絕路。A某的同事表示，在看到首爾女教師的新聞後，A某的精神狀態就變得很差，對於教師的處境心灰意冷。
韓國教師團體在9月4日走上街頭，呼籲修改《兒童福利法》，讓教師不會動輒遭到家長以虐童嫌疑提告，同時要求政府提供教師更多的保護，以讓教師們在處理不守規矩的學生，以及面對咄咄逼人的家長時能夠維持一定的尊嚴。
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