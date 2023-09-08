英國第2大城宣告實質破產！英媒：26城市兩年內恐因通膨被榨乾

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這條通知基本上是對於大眾的警訊，伯明罕行政首長約翰．柯頓（John Cotton）指出，地方政府碰上稅收大幅銳減、通膨風暴來襲，又因為2012年的「同工同酬案」賠償欠款雪球愈滾愈大，即使算上市府儲備金也難以償還，市議會只好宣告破產。柯頓指出，實質破產的宣言並非「擺爛」不負責，而是讓政府政府支出重回穩健水平的「必要步驟」。
自2018年以來，英國已有5個地方政府這麼做，許多破產的市議會為了平衡收支會修訂法案出售資產、削減開銷或提高稅收；伯明罕作為居民約110萬、歐洲最大的地方政府，目前也持有伯明罕機場股份，同時也是英國地方市府名列第一的地方房地產持有者，伯明罕行政首長柯頓也宣布有意在2025年4月前清償所有相關債務。
英媒《衛報》報導指出，今年8月下旬串聯英格蘭北部、中部及南岸47個市級政府的「市政利益特別小組」（SIGOMA）就曾警告，未來兩年英國至少會有26個地方政府被迫宣告實質破產，其中有5個成員稱2023財政年度恐將入不敷出，另有9個成員坦言，最快明年將宣布破產。
該組織呼籲英國中央政府應儘快伸出援手，提供財務困窘的地方政府額外金援，但英國首相蘇納克（Rishi Sunak）7月曾直言「政府沒有責任救助，該市議會管理不善的財務」，而在此之前中央政府也確實數度提供一次性撥款、增加社會照護預算等措施，不少學者專家則批評這種作法是「治標不治本」，建議檢討地方財稅制度、中央與地方的資源權力分配才是解決之道。