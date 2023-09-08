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「睡眠呼吸障礙」不只有睡眠呼吸中止症！　如何診斷、檢查？醫師告訴你

▲「睡眠呼吸障礙」不只有睡眠呼吸中止症！　如何診斷、檢查？醫師告訴你
▲「睡眠呼吸障礙」不只有睡眠呼吸中止症！　如何診斷、檢查？醫師告訴你

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】睡眠呼吸中止症常會使人白天精神不濟、注意力不集中，長期下來間歇性缺氧還會增加高血壓、心血管疾病、代謝性疾病等風險，是現在許多人相當關注的睡眠呼吸障礙，不過睡眠呼吸障礙並不只有睡眠呼吸中止症，還有其他的疾病。

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「這些」都是睡眠呼吸障礙　睡眠呼吸中止只是其一

睡眠呼吸中止症只是睡眠呼吸障礙的其中一種，國泰綜合醫院耳鼻喉科主治醫師尹丹桂表示，睡眠呼吸障礙包括以下幾種疾病：

  1. 打鼾／打呼：
氣流經過狹窄的呼吸道造成打呼聲，可能是睡眠呼吸障礙的一種警訊。但不等於「睡眠呼吸中止症候群」。如：兒童習慣性打鼾（定義是每禮拜≧3晚），盛行率為7－15％，其中有阻塞型睡眠中止的只佔1－5％，需評估是否合併短暫呼吸停止或睡眠中有噎到／嗆咳等症狀。

  1. 上呼吸道阻力症候群
  2. 阻塞性睡眠呼吸中止症：
常被簡稱為睡眠呼吸中止，是上呼吸道（由鼻子到喉部）在睡眠時塌陷造成氣道不通，引起鼾聲及血氧濃度下降等症狀。

  1. 中樞型睡眠呼吸中止

如何診斷、檢查？　呼吸中止標準兒童、成人不同

因此，睡眠呼吸障礙需先透過檢查、評估，再針對不同的睡眠呼吸障礙問題進行治療、改善。尹丹桂醫師表示，目前診斷睡眠呼吸中止的黃金標準是「睡眠多項生理檢查（Polysomnography）」，必須在醫院由睡眠技師執行監測，透過貼在身上的各項儀器收集資訊。

尹丹桂醫師提到，透過睡眠多項生理檢查，可以了解患者在睡眠的不同時期中呼吸及血氧體位等狀況，計算出睡眠呼吸中止指數（Apnea-Hypopnea Index, AHI），而成人、兒童的定義及診斷標準不同：

  • 兒童（年齡＜18歲）：
輕度標準為AHI 1－5次／小時；中度標準為AHI 5－10次／小時；重度標準為AHI＞10次／小時

  • 成人
輕度標準為AHI 5－15次／小時；中度標準為AHI 15－30次／小時；重度標準為AHI＞30次／小時

不過，較年幼的兒童在執行睡眠多項生理檢查上有一定困難度，而成年人也可能會因為環境不熟悉、身上貼了許多監測器等而無法放鬆入睡。對此尹丹桂醫師表示，其實目前巿面上也有不少智慧型裝置或是簡易性居家睡眠監測可以進行初步篩檢。

另外，由於睡眠多項生理檢查只能確定患者的打呼情況是否有導致睡眠中缺氧、了解呼吸中止的嚴重程度等，至於病患是哪個部位導致阻塞，只靠清醒時作理學檢查是無法準確知道的。

因此，尹丹桂醫師指出，近年來還會利用藥物誘導睡眠後進行內視鏡檢查，等病患入睡後開始打呼時，便用內視鏡查看鼻腔到聲帶以上是哪些結構塌陷，並比對清醒的狀態，而這也能幫助醫師更加準確地評估治療方式及預測手術成功率。

資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/266-1-5.pdf



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59160

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