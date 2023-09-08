▲「睡眠呼吸障礙」不只有睡眠呼吸中止症！　如何診斷、檢查？醫師告訴你

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「這些」都是睡眠呼吸障礙 睡眠呼吸中止只是其一睡眠呼吸中止症只是睡眠呼吸障礙的其中一種，國泰綜合醫院耳鼻喉科主治醫師尹丹桂表示，睡眠呼吸障礙包括以下幾種疾病：
- 打鼾／打呼：
- 上呼吸道阻力症候群
- 阻塞性睡眠呼吸中止症：
- 中樞型睡眠呼吸中止
如何診斷、檢查？ 呼吸中止標準兒童、成人不同因此，睡眠呼吸障礙需先透過檢查、評估，再針對不同的睡眠呼吸障礙問題進行治療、改善。尹丹桂醫師表示，目前診斷睡眠呼吸中止的黃金標準是「睡眠多項生理檢查（Polysomnography）」，必須在醫院由睡眠技師執行監測，透過貼在身上的各項儀器收集資訊。
尹丹桂醫師提到，透過睡眠多項生理檢查，可以了解患者在睡眠的不同時期中呼吸及血氧體位等狀況，計算出睡眠呼吸中止指數（Apnea-Hypopnea Index, AHI），而成人、兒童的定義及診斷標準不同：
- 兒童（年齡＜18歲）：
- 成人
不過，較年幼的兒童在執行睡眠多項生理檢查上有一定困難度，而成年人也可能會因為環境不熟悉、身上貼了許多監測器等而無法放鬆入睡。對此尹丹桂醫師表示，其實目前巿面上也有不少智慧型裝置或是簡易性居家睡眠監測可以進行初步篩檢。
另外，由於睡眠多項生理檢查只能確定患者的打呼情況是否有導致睡眠中缺氧、了解呼吸中止的嚴重程度等，至於病患是哪個部位導致阻塞，只靠清醒時作理學檢查是無法準確知道的。
因此，尹丹桂醫師指出，近年來還會利用藥物誘導睡眠後進行內視鏡檢查，等病患入睡後開始打呼時，便用內視鏡查看鼻腔到聲帶以上是哪些結構塌陷，並比對清醒的狀態，而這也能幫助醫師更加準確地評估治療方式及預測手術成功率。
資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/266-1-5.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59160
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