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主持新竹球場體檢會　高虹安決議天然或人工草皮置換工法改善球場

▲高虹安今天親自主持棒球場體檢會，會中達成共識以天然草皮或是人工草皮置換工法擇一對球場進行改善工程。（圖／新竹市政府提供）
▲高虹安今天親自主持棒球場體檢會，會中達成共識以天然草皮或是人工草皮置換工法擇一對球場進行改善工程。（圖／新竹市政府提供）

記者李春台／新竹報導

新竹市政府於今（8）日上午召開新竹棒球場工程體檢會第4次會議，市長高虹安擔任主席主持會議，今日出席與會之體檢委員一致認同，此次由美國BV公司出具之報告資料非常專業且完整，其中專家所提出改善方案共計三種，分別為天然草皮置換工法、人工草皮置換工法和區域切溝填沙工法。但由於由於區域切溝填沙工法仍存安全疑慮，因此會中達成共識將天然草皮置換或是人工草皮置換則一執行。

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會中提及第3次會議中體檢委員提到的建議都已納入後續規劃，並已於今年7月13日邀請美國職棒大聯盟指定場務單位 BrightView 來台，進行新竹市立棒球場設施勘查及檢測，此次體檢會議向體檢委員報告美國大聯盟引薦場務專家 Murray Cook 及 Chad Olsen 所出具之檢測分析結果，並商策棒球場後續改善方案及期程，後續確定方案後將與廠商進行履約釐清與調整，全力讓棒球場順利圓滿啟用，還給市民一座安全的球場。

此次體檢會議中，市府亦向委員報告8月31日工作會議討論到「球場設計覆土高度與現場施工不符」之結構安全疑慮，以及球場排水原先服務建議書採全場魚骨式HDPE管，但後續施工廠商改以地漏加少量排水管設計等疑慮，美國BV場務專家和施工廠商之下包商皆表示，沒有看過這樣的設計。此兩項問題皆肇因於球場下方無梁版停車場的設計而生，出席委員指出，棒球場設計承重為30公分土壤，但最後施作卻變成60公分深，必須請結構技師重新計算棒球場承重，以確保棒球場結構安全，並確認是否需調整設計。

今天會中討論三種球場改善方案，由於區域切溝填沙工法仍存安全疑慮，改善效果相對另外兩種也較差，故出席委員共識認為，棒球場改善應以球員安全、結構安全及排水功能為首重目標，因此不考慮區域切溝填沙工法，由於先前棒球場因為開幕賽造成四名球員受傷而受到全民矚目，寧可市府多花時間將改善方案規劃好，確保球員安全，而不是趕著啟用比賽或為了省預算，反而造成更大後續的維護成本等問題。

此外，有關棒球場統需書記載，棒球場排水性能要求「系統能達成雨後30分鐘內有效排除地表積水」。營造廠商主張，地表排水測試時得使用大型吸水車輔助，然而出席委員認為，應該以排水系統自身運作為基礎，而非使用吸水車等器具輔助，才能看出棒球場排水系統的真實運作情況，也才符合球場工程設定標準的意義和精神。另，本案專管廠商之前於工作會議時表示，本案統需書設計排水系統時，並未考慮吸水車輔助，而是依靠垂直排水（透水性）及水平排水（洩水坡度）。因此，試水測試更應回歸契約本質精神。

▲前內政部長李鴻源是體檢會委員之一，今天也列席會議提供意見。（圖／新竹市政府提供）
▲前內政部長李鴻源是體檢會委員之一，今天也列席會議提供意見。（圖／新竹市政府提供）
今天體檢會議討論，除原先統需書規範（含USGA）外，仍需要針對最初核定送樣的材料進行檢討，此係為釐清責任也為後續實際改善，同步檢討行政流程變更設計或爭議部分。會議中體檢委員討論原先的排水性及土層的規範外，另以球員使用和結構載重檢核等安全前提之下，納入後續棒球場維護成本比較，完善棒球場整體生命週期的考量、排水系統及履約過程的行政程序等議題進行討論。

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