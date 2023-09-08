主持新竹球場體檢會　高虹安決議天然或人工草皮置換工法改善球場

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此次體檢會議中，市府亦向委員報告8月31日工作會議討論到「球場設計覆土高度與現場施工不符」之結構安全疑慮，以及球場排水原先服務建議書採全場魚骨式HDPE管，但後續施工廠商改以地漏加少量排水管設計等疑慮，美國BV場務專家和施工廠商之下包商皆表示，沒有看過這樣的設計。此兩項問題皆肇因於球場下方無梁版停車場的設計而生，出席委員指出，棒球場設計承重為30公分土壤，但最後施作卻變成60公分深，必須請結構技師重新計算棒球場承重，以確保棒球場結構安全，並確認是否需調整設計。
今天會中討論三種球場改善方案，由於區域切溝填沙工法仍存安全疑慮，改善效果相對另外兩種也較差，故出席委員共識認為，棒球場改善應以球員安全、結構安全及排水功能為首重目標，因此不考慮區域切溝填沙工法，由於先前棒球場因為開幕賽造成四名球員受傷而受到全民矚目，寧可市府多花時間將改善方案規劃好，確保球員安全，而不是趕著啟用比賽或為了省預算，反而造成更大後續的維護成本等問題。
此外，有關棒球場統需書記載，棒球場排水性能要求「系統能達成雨後30分鐘內有效排除地表積水」。營造廠商主張，地表排水測試時得使用大型吸水車輔助，然而出席委員認為，應該以排水系統自身運作為基礎，而非使用吸水車等器具輔助，才能看出棒球場排水系統的真實運作情況，也才符合球場工程設定標準的意義和精神。另，本案專管廠商之前於工作會議時表示，本案統需書設計排水系統時，並未考慮吸水車輔助，而是依靠垂直排水（透水性）及水平排水（洩水坡度）。因此，試水測試更應回歸契約本質精神。
今天體檢會議討論，除原先統需書規範（含USGA）外，仍需要針對最初核定送樣的材料進行檢討，此係為釐清責任也為後續實際改善，同步檢討行政流程變更設計或爭議部分。會議中體檢委員討論原先的排水性及土層的規範外，另以球員使用和結構載重檢核等安全前提之下，納入後續棒球場維護成本比較，完善棒球場整體生命週期的考量、排水系統及履約過程的行政程序等議題進行討論。