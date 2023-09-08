桃市巨大廢傢俱清運線上預約　9月15日上路

桃園市政府環保局為維護市容環境及消弭髒亂點，提供桃園市民免費清運廢傢俱服務，自9月15日起開放網路預約，民眾隨時都可透過網路系統預約，各區清潔隊將會依約定時間、地點前往載運廢傢俱，但請民眾配合於前一天的晚上9時過後再排出，減少廢巨大傢俱堆放於路邊的時間，市容環境更加乾淨整潔。
記者李春台／桃園報導
環保局長陳世偉指出，過去民眾會先將家中不要的大型傢俱拿出來，再打電話到各區清潔隊登記，但往往因為排出的廢傢俱數量描述不明確，造成規劃安排車輛無法有效載運，廢棄的大型傢俱在外堆置太久，嚴重影響市容觀瞻。為此，環保局推出「桃園巨大廢傢俱清運申請系統」（http://route.tyemid.gov.tw/clean/），不僅提供24小時全年無休的預約服務，也會列管所有預約案件，民眾只要上網完成預約後，系統會自動以簡訊通知載運時間及列管編號，民眾需於預約日期前一天晚上9時以後拿出來，大樓住戶的廢傢俱，需先自行搬至一樓，並在堆置明顯處貼上列管編號，隔天各區清潔隊會依約定時間、地點前往清運。
陳世偉表示，桃園市巨大廢傢俱清運數量非常大，平均每週申請案就多達2000件，新推出的「桃園巨大廢傢俱清運申請系統」目前正在桃園區進行試辦，效果良好，申請人只要鍵入姓名、聯絡電話、申請清運地址、預定清運日期及清運種類、數量等基本資料即可，9月15日起開放全市使用，希望透過網路系統提供預約服務及有效管理，確保民眾託付的每一個案件都能如期清運完成;而不會使用電腦的民眾也無須擔心，只要撥打1999或各清潔隊專線電話，一樣可以完成預約登記，如有任何問題可電洽各區清潔隊詢問。
環境清潔稽查大隊表示，收運回來的廢棄傢俱經由判定，將可修復或可再造的物件挑選出來，再由傢俱修繕師傅進行修復及整新，創造出具有價值的再生家具，不僅可以拍賣販售，也可贈送給有需要的社會弱勢家庭及弱勢關懷機構、團體等，不浪費地球資源。而針對再生價值低的木質廢傢俱，則經由機器破碎後製成衍生燃料，由廢轉能，藉此減輕垃圾處理負擔，降低環境衝擊，落實節能減碳。