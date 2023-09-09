拚國會過半難度高！恐丟至少8席　綠營高層：選前2個月才是決戰點

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面對2024大選，民進黨設下「總統當選、國會過半」目標，賴清德過去也曾在公開場合高調宣示，但這樣的目標近日卻不再提起，據悉，黨內經評估後，認為不宜再刺激藍營支持者，才有如此戰略考量，不過，「總統當選、國會過半」目標仍未改變，只是未將其檯面化。
輔選人士指出，民進黨增加立委席次方向未改變，「對於15席次被點名為『危險名單』，民進黨尊重、參考，但這樣的評估是言之過早，綠營內部不會去算這些數字，真實選戰狀況是，選前2個月，才是整個黨跟競總，決定要把資源放在誰身上的時間點」。
「關鍵時間在選前2個月！」輔選人士提到，屆時將參考各式民調及內部民調，決定哪幾區為穩定區、激戰區、艱困選區，並把資源投入到激戰區、全面攻打，包含安排參選人與賴清德合體、加強廣宣等，事實上，總統蔡英文當年也是同樣的打法，「以綠營來看，總統參選人去選區越多次，會有加乘效果」。
該人士提到，現在到選前2個月時間，屬於立委參選人跟競總、黨部之間的初步合作，賴清德現在也到各個選區走走，但關鍵還是在選前2個月。
在總統大選「多角督」態勢下，外界關切對支持者可能出現總統、立委「分裂投票」情況，輔選人士認為，隨著賴清德民調上升，分裂投票情形會越來越小，黨內則要評估「大選組合」各種可能性，例如民眾黨總統參選人柯文哲是否與國民黨總統參選人侯友宜合作、鴻海創辦人郭台銘是否與柯文哲合作、以邊緣侯友宜，或者郭台銘最後選擇不選，會不會回頭支持侯友宜等。
上述人士進一步說明，若國民黨最後整合成一組參選，綠營分裂投票問題又更小，反而是藍營需要面對，「以前侯、柯民調是連動的，侯好、柯低，柯低、侯好，但最近局勢是柯往下掉、賴往上升，侯也慢慢往上升，當柯、賴連動增加，有利於綠營，代表前陣子流去柯文哲的民調，慢慢地回流到賴清德身上，這也代表我們戰略是正確的」。
對於賴清德未來該如何達到「母雞帶小雞」、拉抬立委效果，輔選人士透露，立委鼻子最靈，現在立委都爭先搶賴清德的行程，這代表賴清德有發揮效果，「小雞們很希望母雞到場，代表母雞對小雞有加分，也代表現在的戰略，有幫忙到這些小雞！」