《NBA 2K24》正式上市！化身為Kobe　2K舉辦官方快閃台北粉絲活動

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《NBA 2K24》在今天正式上市，現場邀請新生代人氣饒舌歌手Gummy B與小卡比場上對決，本週五、六更舉辦「《NBA 2K24》快閃@台北」活動，歡迎粉絲對決。
《NBA 2K24》帶來了一系列的創新，包括 ProPLAY 技術、嶄新的海濱籃球之城、曼巴時刻模式：
無與倫比的真實感受：新世代版《NBA 2K24》導入了劃時代的全新技術「PROPlay」，能將實際 NBA 影片直接轉換為《NBA 2K24》遊戲內容。PROPlay 會根據 NBA 球場上的精彩場面提供動畫與動作，大幅提升了本作在 PS5 和 Xbox Series X|S 平台上的逼真寫實度。
精彩程度宛如親臨球場：《NBA 2K24》帶來的遊戲創新為所有玩家提供了更棒的籃球體驗。玩家能與自己喜愛的 NBA 和 WNBA 隊伍同場較勁，感受更上層樓的遊戲體驗和更栩栩如生的視覺效果。內線防守和運球組合控制方式皆經過全面改造，讓秀出你深藏的各種招式。最新的球員名冊和歷史著名球隊，讓玩家前所未有地更貼近球賽，享受最純粹真實的精彩動作場面。
曼巴時刻：在這個全新模式中，玩家可以重溫 Kobe 崛起成為國際超級球星的旅程，再現他一路以來宰制球場的精彩時刻與表現。回顧他生涯早期還是超人氣新秀時拿下的眾多勝利，然後逐步脫胎換骨，從菁英得分手搖身一變成為史上最偉大的籃球員之一。
投籃天堂：探索新世代版的全新「籃球之城」，盡情展現你的籃球技巧，享受不間斷的籃球比賽。玩家可以欣賞白天陽光普照、充滿活力的海灘景色，也可以在夜幕降臨時體驗令人興奮且熱力四射的氛圍。在景致如畫的全新「街區」中（適用於 PS4、Xbox One、Nintendo Switch 和 PC 平台），與你的 MyPLAYER 一起提升球技，完成各種精簡任務，一路登上頂峰。玩家還可以在 MyCAREER 中掌握自己的前途與成就，從一代新秀蛻變為名人堂成員，在奪冠的道路上追求卓越。
管理你的 MyTEAM：回歸的 MyTEAM 經過徹底大改造，成就了遊戲界最包羅萬象的卡牌收集模式。古今明星應有盡有，讓你啟用現役全明星球員和歷史上的傳奇球員組織隊伍，制霸單人和多人模式。MyTEAM 帶來了眾多創新內容改進，包括全新的薪資上限模式，同時保留了特有的競爭氛圍。
成就 THE W 偉業：在《NBA 2K24》裡選擇你的道路，成為「The W」有史以來最偉大的球員之一。PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 平台的新世代版玩家可透過全新的「追求偉大」功能與對手較量、提升排名，並透過史上最強（GOAT）量表來追蹤自己在遊戲裡的表現。參加 3 對 3 街頭比賽，完成挑戰，並在成為球場傳奇人物的旅途中解鎖各種令人興奮的獎勵。
MyNBA：從2011年開始的「霸龍紀元」是 MyNBA 新增加的新時代。玩家可以指導他們的隊伍對抗 LeBron，甚至與他攜手合作，帶領他們的球隊迎戰一些史上出色球員好邁向更高境界。此外，《NBA 2K24》也提供了 MyNBA 的簡易休閒版本 MyNBA Lite，讓玩家可以快速上場並做出重大決定，不必受到 MyNBA 標準模式中各項強制規定的限制。MyNBA Lite 玩法靈活有彈性，玩家可以迅速執行各項戰術和交易並即早開始爭奪冠軍。
《NBA 2K24》快閃店資訊
活動時間：9 月 8 日（五）17:00-21:00／9 月 9 日（六）12:30-20:00
活動地點：台北市八德路二段 176 號 1-2 樓（WUTZ）
快閃店重點
第一手遊戲體驗：「PROPlay」、「曼巴時刻」現場體驗
獨佔老大的拍照時刻：寬達 6 公尺的巨型牆面與球員休息室等多個情境拍照區
回憶 vs.現 實的時空穿越：知名 NBA 作家 HBK 的神來一筆，一秒穿越 15 年的遊戲時空
NBA 2K 珍貴遊戲封面特輯：來找找老大登上封面幾次？
NBA 2K x KOL 粉絲見面會
9 月 8 日 19:30 HBK
9 月 9 日 13:30 Nox諾斯、 Zico利扣、答案The Answer
9 月 9 日 15:00 13th Vision
9 月 9 日 16:30 GM冠名播出
9 月 9 日 18:30 Gary雞腿