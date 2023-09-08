新加坡政府警告《經濟學人》分社長「越線了」！籲勿干涉國家內政
新加坡通訊和信息部（MCI）今（8）日發表一篇聲明，警告《經濟學人》新加坡分社長齊格勒（Dominic Ziegler）干涉新加坡政治，要求齊格勒停止他的行為。
記者倪浩軒/綜合報導
根據新加坡媒體《CNA》報導，新加坡通訊和信息部在聲明中指出，齊格勒在替一本電子雜誌《Jom》背書時，提到新加坡是一個不自由的國家，並呼籲新加坡人接受除了官方和被控制的地方媒體之外的另一種視角。
新加坡通訊和信息部認為，齊格勒的這種行為已經跨線，從報導新加坡新聞，跨足到新加坡的內政，利用《經濟學人》的招牌，向新加坡人宣傳他自己的個人觀點，但齊格勒並不是新加坡公民，而新加坡政府也不會容忍本國政治受到外來干預。
新加坡通訊和信息部強調，外國記者可以按照他們認為合適的方式報導新加坡，政府有時會替自己的政策辯護，但外國記者總是可以與他們希望接觸的人接觸，不會受到限制，新加坡也總是歡迎外國記者和媒體在新加坡展開業務，「但外國記者依然必須遵守我們的法律，不得干涉內政」。
新加坡通訊和信息部補充，繼續歡迎《經濟學人》在新加坡展開業務，且近年《經濟學人》已經擴大了在新加坡的規模，這說明新加坡並非一個不適合外國媒體發展的基地。