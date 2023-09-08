聯合國稱拯救氣候危機已到關鍵時刻 需採取更多行動淘汰化石燃料
聯合國週五發表一份最新報告，指出世界各國未能夠足夠快地減少溫室氣體排放，要達到遏制全球變暖、避免氣候災難的目標，需要各方面採取更多行動，逐步淘汰化石燃料。聯合國並警告，目前人類仍有機會拯救氣候危機，「但機會之窗正在逐漸變小」，已經來到關鍵時刻。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合媒體報導，這份全球盤點報告將是今年聯合國氣候變化大會議程的基礎，該報告針對2015年《巴黎氣候協議》擬定後，各國政府具體行動的進度與承諾目標之間的落差進行盤點，結論是按照目前的現況，到了2030年，全球排放的二氧化碳比起目標多出約220億噸，換句話說，全球必須進一步降低碳排放220億噸，才能讓拯救氣候危機的目標重新回到進度上。
220億噸相當於中國、美國、印度、俄羅斯和日本的排放量總和，這個鴻溝可說非常大。聯合國表示，各方面都需要採取更多行動，包括逐步淘汰化石燃料、減少對森林的砍伐、降低石油和天然氣作業中的甲烷排放、確保金融體系朝綠色產業傾斜，停止對化石燃料的補貼和投資。
聯合國承認，這些行動很可能會替某些國家帶來破壞性的影響，像是一些產油國可能難以接受，富裕國家必須減少對肉類的消費等等，但各國政府也可以透過氣候政策來保護窮人，用廉價的可再生能源取代昂貴的天然氣發電，以降低社會的反對聲浪。
聯合國認為，拯救氣候危機的技術與資金都是存在的，最大的障礙是缺乏政治意願。地球剛度過一個有紀錄以來最炎熱的夏天，確保所有人類擁有宜居家園和可持續未來的機會之窗正在關閉，各國政府和領導人都應該把這個問題重視起來。