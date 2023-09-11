杭州亞運／林子偉、鄭宗哲旅外好手助威！中華成棒代表隊目標奪金

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吳昇峰、王政浩、賴柏瑋、林昱珉、陳柏毓、劉致榮、潘文輝、王彥程、林凱威、古林睿煬、鄭浩均、林家正、戴培峰、李亦崴、廖俊凱、陳敏賜、鄭宗哲、李灝宇、林立、林子豪、楊振裕、申皓瑋、林安可、林子偉
中華成棒代表隊過去在亞運會最高曾在1990、2006年奪金，累積2金、3銀、3銅，而最近一次，則是2019年印尼雅加達亞運會，中華隊拿下銅牌。
提到1990年中華隊擊敗各國強敵，當時陣容以業餘為主，郭李建夫、劉志昇、林朝煌、蔡重光等，野手黃忠義、羅國璋、張耀騰、廖敏雄、張正憲等人。
基本上以亞運規格來看，韓國隊除了有「沒奪金要當兵」的壓力外，各國少數有職業球員參賽，但為了解除兵役，還是會開放，1998年泰國曼谷亞運，職棒球員開始參加亞運會，而當時亞運使用鋁棒，打擊相當兇猛。
中華隊過去對戰韓國勝率不到2成，對日本剛好5成，對其他隊包括中國，從來沒有輸過，因此這次亞運會不但有機會奪金，還有機會拿到國光獎章300萬獎金，最少也有150萬，90萬是最低限度，但也能輕鬆達成。
杜哈亞運奪金，當時成員有林智勝、林威助、陳鏞基、胡金龍、郭泓志、姜建銘、耿伯軒、林岳平、李振昌、陳金鋒、陽仲壽（陽岱鋼）、葉君璋等人。